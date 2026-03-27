バービーがアメリカとイスラエルのイラン攻撃のニュースに自分でも驚くほど落ち込んだ理由

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。2月末から、アメリカがイスラエルと共にイランに対して実施した大規模な軍事行動に関するニュースが連日報道されていますが、このニュースを見るたびに不安が募り、うまく呼吸ができていない感覚になるというバービーさん。いま感じていることを率直に綴っていただきました。

イランへの軍事攻撃がのしかかる

最近、うまく呼吸ができていない気がする。

ドナルド・トランプ政権下のアメリカとイスラエルが、2月28日にイランへの軍事攻撃を開始した。戦闘が始まり、さらに世界に影響が広がるかもしれないというニュースがテレビからもネットからも流れてくる。

追いかけてくるような情報をうまくかわすことができず、肩にも心にもズシンとのしかかる。肺のあたりが硬くなっていて、大きく吸い込もうとしても途中で止まってしまう。そんな感覚が続く。

なにもかもうまくいかない。そんな気分になってきた。

建設中の新居に影響するのでは

いま建設中の新居への影響を考えて不安になる。原油の価格が高騰してガソリン代が上がったら、建設素材を運ぶのだってお金がかかるし、そもそも建築素材が値上がりしたりしないのだろうか。工事費が膨大になるってことはないのだろうか。

最近は現場でうまく考え、対応する自分の能力にも自信が持てないし、だからといって打開策も見つからない。

そんなとき夫婦のすれ違いを埋める時間もない。もうどうしたらいいのかわからない。さらに今月は、PMSも生理痛も酷かった。婦人科で診てもらっても検査の結果は芳しくない。

不安が、ずっと身体の中に居座っている。この鬱々とした気分もただのホルモンの影響かもしれない。

そう願った。

そこに、子どものイヤイヤ期が追い打ちをかける。1歳半の子どもは待ってくれない。

インプットの時間は、相変わらずゼロだ。何も積み上げられていない気がして、取り残されていく焦りだけが増えていく。気づくと、頭の中がずっと未来にある。

といっても、希望的未来ではない。まだ起きていないことを想像して、不安だけを先取りしている。

目の前では子どもが泣いているのに、私は「ちょっと待って」と言いながらニュースから目が離せなくなっている。

スマホの画面には、新型兵器の無機質な性能解説と、命を落とした子どものニュースが、同じタイムラインに無慈悲に並んでいる。それがあまりに日常的に、指先ひとつで流れてくることに、私の心はもう受け止めきれなくなっていた。

スマホの光に吸い込まれて、息をするのを忘れていた。

ニュースに落ち込むことはないと思ってた

「落ち込んだときにどうしていますか？」

インタビューやSNSで幾度となくされた質問だ。

ストレスコーピング（ストレスを感じた際に、そのストレスにうまく対処し、軽減するための技術や能力のこと）には、ある程度自信があったつもりだ。

マイ・コーピングリストは、カラオケ、インドネシア語の練習、包丁研ぎ、ノートに書き出すこと、旅に出る……いつもそう答えてきた。

でも、今回はそのどれもやる気が起きなくて、手をつけたのはNetflixの恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』を観ることだった。

本当は『国宝』を観たい。もう半年はそう思っている。でもまだ3時間を映画に費やす勇気はないし、まだまだマミーブレインな私の脳が追いつけるか自信がなかった。

そういえば、私が忘れっぽいのをマミーブレインのせいにしていたら、夫に「それ、もともとじゃない？」と言われて「たしかに……！」となった。

いつまでマミーブレインなんて言ってるつもりなんだろう、とも思う。

どうして今更これを観ているんだろうと思いながら、誰かの恋に一喜一憂して、ちゃんと勇気をもらってしまった。

リビングでNetflixを観ていると、愛犬の神ちゃんが面倒くさそうにため息をついて、こちらを見る。でも、別の寝床に行くわけでもなく、なんとなくそばに寄り添ってくれる。ただ呼吸を取り戻しているだけのとき、言葉を介さない犬が一番理解してくれるのはなぜだろう。

15年前は違ったよね

『ラヴ上等』でいくばくかHP復活した私は、どうにか外に出ようという気になった。生産性ゼロの会話をしたくなって久しぶりに親友を飲みに誘った。

お酒を飲みながら、ぽろっと言った。

「戦争のニュースを見て、ちょっと鬱っぽいんだよね」

すると彼は、少し笑って言った。

「え、3.11のとき、ニュースを見て鬱になる人のこと、自分はそうはならないって言ってたよな」

一瞬、言葉が止まった。

たしかに、そうだったと思う。あの頃の私は、「ニュースに引っ張られるなんて繊細すぎる」と、どこかで思っていた。

でも今は、違う。

世界の出来事と、自分の生活の境界が、こんなにも曖昧になるなんて思っていなかった。未来の不安が、こんなふうに身体に入り込んでくるなんて知らなかった。

あのときの自分が、今の自分を見たら、きっと「大げさだな」と笑うだろう。でも、今の私は、あのときの自分の無知さをもう笑えない。

人は、経験していない痛みを簡単に軽く扱う。

「家庭ができて守りに入る」

よく聞くフレーズだし、自分も結婚前はこの言葉に縛られていた。

結婚は、姓を選べない不自由さ以外は自由だった。でも出産して家族が増えると、やはり守らなければならないものへの責任が出てきて、グッと意識は変わった。

けれども、だからといって、守れているのかどうかなんてわからない。少し外の世界へ目を向けただけで、自分が“孤立している側の母親”なんだと気づいてしまった。

「15年前からの大きな変化」が戦争をはじめとした社会の不安により敏感になった理由だった。

◇守りたいものがあるから社会情勢の不安に敏感になる。そんな気持ちもわかり、自分ひとりだって社会の不安を不安と感じることは当然のこと。さらにナーバスになっているのがいまのバービーさんなのだろうし、多くの人がそうなのではないでしょうか。

後編【イランへの軍事攻撃に落ち込むバービーがお笑い芸人ばかりの飲み会でタバコをもらって感じたこと】では、そんな不安を抱いたバービーさんがお笑い芸人ばかりの番組に出演、打ち上げにも参加して感じたことをお伝えします。

【後編】イランへの軍事攻撃に落ち込むバービーがお笑い芸人ばかりの飲み会でタバコをもらって感じたこと