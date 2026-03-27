「一生懸命話しているのに、真意が伝わらない」「実績はあるはずなのに、なぜか選ばれない」──実は、相手の心を動かすコミュニケーションにおいて、言葉が占める割合はごくわずか。大切なのは、言葉以外の要素をどうデザインするか、という視点です。

【イメージ写真】人間関係では、「どんな印象を与えたいか」から逆算して振る舞う力も必要

元NHKディレクターとして、2000人以上の一流の表現者や経営者を取材してきた三木佳世子氏によると、仕事で結果を出す人や就活で選ばれる人には、共通したポイントがあるという。単なるセルフブランディングの枠を超えた、自身の魅力を最も効果的に伝えるための「非言語の技術」について、三木氏の著書『口下手でも選ばれる人がやっていること 』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）から一部抜粋して、掲載する。

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印象を「整える」ことで選ばれる

テレビという世界でも、「印象を整える」ことは常に意識的に行われています。たとえば、アナウンサーの滝川クリステルさん。彼女の印象を決定づけたのは、ニュース番組で見せた"斜め45度の座り姿勢"でした。真正面からではなく、やや斜めの位置からカメラに向き合う。その角度が、視聴者に「知的さ」と「やわらかさ」の両方を感じさせたのです。正面に座ればフォーマルで誠実な印象は強まりますが、緊張感や距離感も生まれやすい。しかし、斜めの角度を取ることで、"近すぎず遠すぎない安心感"が生まれます。しかも、顔のラインや姿勢が美しく見え、声の響きもやわらかく届きます。

私が演出したわけではありませんが、あの座り方には、明確な演出意図があったと思います。単なるカメラ映えではなく、ニュース番組という硬い場に「品と温度」を同居させるための非言語のデザインですね。

これは、日常のコミュニケーションにも応用できます。

会議室での打ち合わせで、真正面に座ると対立構造が生まれやすいですが、斜めに位置を取ると、協力的で対話的な空気が流れやすくなります。角度を変えるだけで、場の空気は変わります。非言語の演出とは、まさにそうした「印象のチューニング」なのです。これは"作る"ことではなく、"整える"こと。あなたが本来持っている要素を、最も魅力的に伝える角度を見つけることです。

「統一感」が強い印象を残す

「セルフブランディング」や「自己プロデュース」という言葉を聞いて、芸能人やインフルエンサー、起業家など「自分を商品として伝える必要性がある人がするものだ」と思っていませんか？ それは大きな誤解です。仕事で結果を出す人、就活や婚活で他の大勢の中から印象に残って選ばれる人になるためには、欠かせない取り組みなんです。むしろ、自己プロデュースの意識を持っていない人が多い今こそ、取り組むだけで一歩抜きん出ることができるチャンスです！

企業がブランドを打ち出すとき、ロゴ・色・トーン・メッセージを一貫させるように、私たち個人も「非言語のブランド」を設計できます。商品があふれた現代では、商品の良さだけではモノが売れません。商品の良さ+ストーリーや世界観への共感で選ばれるようになっています。これからは個人も、実績や経歴だけではなく、自身のストーリーや世界観をしっかりと打ち出していく必要があります。

個人が自分自身をブランディングし、自己プロデュースしていくために必要なのは、「統一感」です。統一感がないと、相手の中に残る印象がバラバラになり、強い印象を残すことができません。ジュエリーブランドのティファニーが、今日はティファニーブルーに白いリボンだったのに、翌日行ったらオレンジと黄色になっているなんてことはないわけです。そうしてしまったら、ブランドイメージが崩れ、消費者はティファニーだと認識できなくなってしまいます。

個人も同じです。アパホテル社長の元谷芙美子さんといえば、大きくて派手な帽子。スティーブ・ジョブズ=黒のタートルネックにジーンズ。高市早苗総理=サッチャーブルーというイメージがありますよね。人となりや価値観が伝わるファッションは、わかりやすい自己プロデュースです。一度決めたら、周りの人からの印象が定着するまで続けることも大事です。

与える印象に統一感を出す設計を行うためには、主観だけではなく客観的な視点が必要です。自分で思っている自分と他人から見える自分は、ずれていることが多いからです。他人から100%「素敵」だと思われる理想の自分を見つけても、それが「抵抗感」のある自分の姿であるならば「チューニング」が必要です。他人から素敵だと思われる部分と、"出しても抵抗感がない自分"が両立した姿を印象づけられると、統一感のあるイメージを与えられます。

ただし、印象は、関係性によって良いとされるものが変わっていきます。舌足らずな話し方や上目遣いは、恋人には可愛いねと言われたとしても、就職や転職の面接では「頼りない」と判断され、良い結果につながりづらいのは容易に想像できますよね。

「推せない自分」は選ばれない

自分を選んでもらいたいとき、「自分を自分で推せているか？」がとても大切です。私の受講生たちも、最初からセールスが上手だったわけではありません。それでも、売れていく。うまくいくようになるのです。変わったのはセールストークではなく、自分自身や商品・サービスを心から「良いものだ」と思えるようになったこと。「おいしくない」と思ったものは、どこか推しきれない。

でも「人生で一番おいしい！」と感動したものなら、「絶対食べたほうがいいよ！」と心からすすめられますよね。自分を選んでもらいたいときも同じです。まずは自分の「ここは良い」「ここは自信がある」という部分を見つけてみてください。短所も、見方を変えれば長所になります。楽しみながら「良いところ探し」をしてみてくださいね。

「どんな印象を与えたいか」を逆算して振る舞う

多くの人が、「ありのままの自分」を大切にしすぎて、表現の幅を狭めています。しかし、ビジネスや人間関係では、「どんな印象を与えたいか」から逆算して振る舞う力も必要です。まず、「今の自分」と「伝えたい自分」を明確に分けてみましょう。ここで考えるのは、"偽る"ことではなく、"選ぶ"こと。あなたの中にすでにある複数の要素のうち、「今、どれを前面に出すのか」を決めることです。その選択こそが、非言語表現の第一歩です。

【プロフィール】

三木佳世子／1983年生まれ、滋賀県出身。親都合の転居や複雑な家庭環境の中で育ったことが原因で口下手に。中高生のときに熱中したダンスで、言葉以外で自分を表現する楽しさを知る。大学では演劇に打ち込み、「非言語」の大事さに気づく。新卒で入局したNHKでは、報道・ドキュメンタリー番組ディレクターとして2000人以上に取材。『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』『おはよう日本』などを担当し、入局9年目で菊池寛賞・NHK会長賞受賞。非言語力によって、サイボウズ株式会社への転職、雑誌の読者モデルに選出、PR会社からの引き抜きなど望む未来を引き寄せる。2023年に株式会社MiraiEを創業。現在は心を動かす表現や商品作りの指導、企業研修などを行う。日経WOMAN、主婦の友社オトナサローネなどメディアへの連載・掲載経験多数。慶應義塾大学総合政策学部卒。