いよいよ開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。巨人と阪神の両球団で4番を打った唯一の選手である広澤克実氏（63）に、順位予想を聞いた。その答えは、ハッキリと鮮明なものだった――。

【表】広澤克実氏の2026年セ・リーグ順位予想

【関本氏の順位予想】

1位＝阪神、2位＝DeNA、3位＝中日、4位＝巨人、5位＝広島、6位＝ヤクルト

セはダントツで阪神が優勝候補です。というか、対抗馬が見当たらない。今後、サトテル（佐藤輝明、27）がメジャー移籍しても、来年、再来年も阪神の優位は変わらないでしょう。

阪神打線は6番以降が固定できていないと言われたが、弱点がないから言われるだけ。他のチームは4番すらいないし、正捕手もローテーション投手も埋まっていない。

WBCの準々決勝で勝ち越しの3ランを打った森下翔太（25）は、間違いなく活躍します。私が侍ジャパンの監督なら、あれだけ調子が上がっていた森下をスタメンから外しません。

アキレス腱断裂で今季絶望の石井大智（28）の不在が最大の不安材料ですが、豊富な投手陣で穴はある程度埋まるでしょう。

そんな阪神の懸念材料は、藤川球児監督と選手たちに距離感があることです。

藤川監督は岡田彰布前監督と違い、年齢的に選手と近いのに、監督として一線を引こうとしているように見える。でも、それは古い考え。選手と監督が同じユニフォームを着る野球は、監督と選手は近い位置で戦うのが原則と言えます。だからこそ、藤川監督もプレイヤーに近い位置で試合を戦ってもらいたい。それができるようになれば、間違いなく阪神の黄金期がやってきます。

2位と予想したDeNAは狭い横浜スタジアムでのホームラン量産が注目されがちですが、防御率がいいチーム。昨季のチーム防御率は阪神に次ぐ2位（2.94。阪神は2.21）でした。

ただ、この数字を支えていたのはケイ、ジャクソン、バウワーの外国人トリオ。シーズン全イニングのうち3分の1超を担った3人が今季退団した影響がどう出るか。

セでは阪神がダントツの首位予想ですが、昨年は日本シリーズでソフトバンクに負けている。今季のパ首位予想は日本ハムで、エースの伊藤大海（28）がWBCの敗戦から立ち直ることができれば優勝の可能性は高い。阪神OBの新庄剛志監督との日本シリーズなら盛り上がりますが、阪神が雪辱を果たせるか楽しみです。

※週刊ポスト2026年4月3日号