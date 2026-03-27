「鼻の形が男性器みたい」侮辱から整形を決意した女性を襲った「絶望すぎる末路」…キラキラ整形界隈のあまりにも悲惨な体験談

一昔前まで美容整形はある種タブー視されており、施術を受けたことを公言する人はほとんどいなかった。しかしいま、時代は大きく変わった。芸能人やキャバクラ嬢など、容姿を売りにする女性だけではなく、一般企業の会社員や公務員、女子大生までもが気軽に美容整形を行うようになった。

だがそのウラで、まさかの「失敗」に泣くことになった女性が続出していた――。

整形トラブルの相談件数は年間１万超え

最新の調査によると、年間の美容施術件数は300万件超え。筆者の取材に応じた女性たちも「何もやっていない人のほうが珍しい」と口を揃えた。

美容整形の施術数増加の背景には、韓国カルチャーの浸透や、SNSでの美容系インフルエンサーの発信があるとされる。「整形界隈」に詳しい美容業界関係者はこう語る。

「長年のコンプレックスを解消したい、老化を少しでも遅らせたい……年代を問わず、多くの女性が美容整形を行っていますが、根底にあるのは『美しくありたい』という思いです。異性にモテたいという浅い理由ではなく、自分のために行っている印象です。

もともとキレイでいたいという気持ちがあるところに、最近はSNSでも美容整形に関する情報が頻繁に流れてくるようになった。『みんながこれだけ努力をしてるんだから、自分も』と考える人も増えていると思います」

ただ、流行すれば問題も増えるのが世の常である。整形界隈でもトラブルは続出しており、国民生活センターへの相談件数は'24年に1万件を超え、今後も増え続けていくとみられる。

「広告の3倍近い値段を提示された」

都内の飲食店に勤務する美華さん（32歳・仮名）も、トラブルに見舞われた一人だ。

「糸で顔を引き上げる『ショッピングリフト』という施術を受けました。広告では費用は約5万円と書いてあったのに、カウンセリングを受けると3倍近い値段を提示され、ローンを組まされた。しかも、まったく腫れないと聞いていたのに、施術後は顔がパンパンに……。『失敗』がバレるのが嫌で、しばらく仕事を休むしかありませんでした」

美華さんは日頃からSNSに流れる広告や医師が投稿する症例を見て、気になるものをブックマークしており、そのなかから口コミの良いクリニックを選んだという。

整形女子のなかには、友人の紹介でクリニックを選ぶ人も多い。ヒアルロン酸を注入して涙袋（目の下の筋肉の膨らみ）を作る施術を受けた、女子大生のアンナさん（21歳・仮名）が嘆く。

「大学の同級生から紹介されたクリニックに行ったんですが、施術直後に鏡を見たら、涙袋の膨らみの左右差がひどくて。医師からは『時間が経てば馴染むから』と言われたのですが、何週間経ってもずっと変なままでした。結局、別のクリニックで涙袋のヒアルロン酸を溶かしました。費用はあわせて20万円以上かかりました」

手術で失敗、再手術もまた失敗…

リフトアップやヒアルロン酸注入など、メスを入れない施術は「プチ整形」と呼ばれる。一方、本格的な美容整形で失敗した女性の場合は、さらに深刻だ。コロナ禍に鼻の美容整形を受けた由香里さん（31歳・仮名）が言う。

「高校生のころ、SNSに『鼻の形が男性器みたい』と書かれて以来、ずっと鼻がコンプレックスでした。社会人になってお金がたまり、コロナでリモートワークにも移行したので、やるなら今しかないと、整形を決意しました」

彼女が受けたのは、肋軟骨という胸の骨を鼻中隔（鼻の穴の間の仕切り）に移植する手術だった。しかし……。

「入れた骨が太すぎて鼻が圧迫され、鼻の穴がほぼふさがったような状態になってしまいました。呼吸がしづらく、形も明らかにおかしかった。しかも移植した肋軟骨が感染症を起こしてしまい、施術した医者からこのままだと壊死すると言われました」

泣く泣く軟骨の除去手術を受けた由香里さん。その後も、彼女の鼻は血流障害を起こしたうえ、違和感のある凹みが残ってしまった。

「鼻は顔の中心にあるパーツなので、違和感が目立つんです。人に会うのが怖くなり、会社も辞めました。手術から2年後、有名な韓国のクリニックで修正手術を受けたのですが、再び感染症を起こしてしまったので、今年4月に再々手術を受ける予定です。念願の鼻整形だったのに、施術前よりも酷い状態にされ、本当に許せません。修正も含めて600万円以上かかっているので、金銭的にもかなり厳しい状況です」

こうした整形トラブルの背景には何があるのか。【後編記事】『「直美医師に泣かされた」整形界隈女子こそ必読…弁護士が丁寧に解説「ヤブ医者を法的に訴える」シンプルな方法』へつづく。

「週刊現代」2026年3月30日号より

【つづきを読む】「直美医師に泣かされた」整形界隈女子こそ必読…弁護士が丁寧に解説「ヤブ医者を法的に訴える」シンプルな方法