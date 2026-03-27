ついに開幕するプロ野球。球界OBはセ・リーグの順位をどう予想するのか。連覇が予想される阪神と今季の巨人の差は意外にも大きくないと見るのは、V9後期の巨人を先発として支え、引退後は巨人のコーチも務めた関本四十四氏（76）だ。

【表】関本四十四氏の2026年セ・リーグ順位予想

【関本氏の順位予想】

1位＝阪神、2位＝巨人、3位＝中日、4位＝DeNA、5位＝広島、6位＝ヤクルト

1位と予想したのは阪神ですが、石井大智（28）のアキレス腱断裂は痛い。昨季は53試合に登板してわずか1失点と完璧に抑えていたわけですから。

ただ、石井の離脱が大きなマイナスとはいえ、打線は森下翔太（25）、佐藤輝明（27）、大山悠輔（31）のクリーンアップに繋がる1番近本光司（31）、2番中野拓夢（29）も固定され、バッテリーもWBCに選出された坂本誠志郎（32）が正捕手で戦える。石井の離脱があっても、やはり優勝候補の筆頭ではある。

しかし、2位に予想した巨人と阪神の差は、そこまで大きくはない。

巨人にとっての好材料は、楽天からの則本昂大（35）の加入です。昨季は56試合に中継ぎ登板し、防御率3.05。阿部慎之助監督は先発ローテ入りを期待し、則本も170イニングを最低目標にしています。

則本の加入で先発のピースが埋まったと見ます。ドラフト1位左腕の竹丸和幸（24）が8〜12勝をあげられる可能性があり、出遅れている山崎伊織（27）と戸郷翔征（25）がともに12〜13勝をあげれば、阪神と入れ変わって首位に立つ可能性があるでしょう。200勝を達成したことでメンタル面が楽になったように見える田中将大（37）にも、勝ち星を期待できます。

マルティネス（29）は今季も同じように成績を残すでしょうが、心配なのは大勢。今回のWBCではオーストラリア戦で9回表に2本のホームランを打たれ、チームは4対3で辛くも勝利した。韓国戦の9回にも左打者にフェンス際まで大飛球を打たれた。開幕後これまでと同じ働きができるかが巨人の不安要素です。

中日を3位と予想したのは、新外国人サノー（32）の打力が期待されるのに加え、球場にホームランウイングが設置されたことが大きな理由です。対戦相手も同じように狭くなった球場を使うとはいえ、本拠地としてシーズンの半分を戦うチームのほうが有利だと思います。

最下位予想のヤクルトは4番の村上宗隆（26）のメジャー移籍を埋めるコマがいない。山田哲人も33歳で、年間100試合前後しか出場できないベテラン選手が多い。一番苦しむでしょう。

※週刊ポスト2026年4月3日号