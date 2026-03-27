【著者インタビュー】佐川恭一さん／『七浪京大卒無職・院等寺庵乃雲の奔走』／光文社／1980円

【本の内容】

物語はこんなふうに始まる。《「あんた、いつまで寝てんねん！」／勢いよくひっぺがされる掛け布団。寒い。（中略）「生活リズム直すとこから始めな、ほんまに手遅れやで！」／「はあ？ 何が手遅れやねん！ そんなに遅い時間じゃ……」／母に責められ、院等寺は枕元のスマホで時間を確認する。／午後二時だった》。母親は基本在宅勤務、父親は単身赴任で海外に。そして院等寺は38歳、無職、実家暮らしの「子供部屋おじさん」、夢はノンフィクション作家。作品のネタを探し、近所の目を気にしつつ「変な奴」が多い母校・京大へ行くところから奇想天外な展開へ──人生をこじらせながらも明るく逞しい院等寺の冒険譚。

自分の経験やダメなところを極端に拡大して院等寺に投影

偉大なノンフィクション作家をめざす無職の子供部屋おじさんという異色の主人公、院等寺庵乃雲が巨大な敵と対峙する遅めの青春小説であり、ミステリーやSF要素もある。

「小説が掲載されたのが『ジャーロ』っていうミステリー雑誌（電子書籍）で、『ぼく、ミステリー書いたことないんですけど』って最初に編集者に言ったら、『この先、これはどうなるんだっていう気になる要素があればいい』ということでしたので、最初に謎を置いて、展開を膨らませていくようにしました」

主人公は七浪三留して京都大学を卒業するも、就職活動はうまくいかず、まともな就労経験がないという設定だ。小説家ではなくノンフィクション作家志望にしたのは、ノンフィクションを書くには取材で外に出なくてはいけないのと、佐川さん自身の経歴と重なりすぎないようにするためらしい。

「小説だと、家にいたまま書けてしまいますけど、ノンフィクションだったら外の世界と繋がれるだろうと考えました。院等寺は6〜7割、ぼくと重なっているんですけど、ぼくは七浪ではなく一浪だったりするように、自分の経験やダメなところを極端に拡大して彼に投影しています。院等寺は失敗してもポジティブな気持ちを失わないキャラクターにしていますが、現実のぼくは結構へこむタイプです。うまくいっていなくてもとにかく元気な中年の物語なら、中年からでも何かを始めることができるんだと、同じようにうまくいってない人にも希望を持って読んでもらえるんじゃないかと思って書いた小説です」

院等寺のダメさ加減や置かれている状況の深刻さと、謎のポジティブさ、自信のゆるぎなさはちぐはぐで、確かに読むと妙な元気が湧いてくる。

院等寺が浪人生時代に知り合った間宮という女性編集者もまあまあ変人である。間宮には謎も多く、院等寺との関係がどうなるのか、なかなかはっきりせず、彼女との型通りではないバディ関係も、小説の読みどころのひとつである。

「バディものにしようと最初から考えていたわけではないんですけど、院等寺を客観視できる人がいたほうが、彼の行動が独りよがりにならないんじゃないかと連載の第1回で間宮を登場させて、その後も出てもらうことになりました。昔から院等寺を知っている間宮なら、院等寺が置かれている状況に対して、そのポジティブさはおかしいと的確な突っ込みを入れられるんですよね」

間宮は順調に医学部に合格したものの国家試験には失敗して医者になることを断念し、小さい出版社に勤めてスクープ記事のネタを探している。同じようにノンフィクションのネタを探している院等寺と京都大学で再会。過激思想を掲げる謎の組織の陰謀に巻き込まれていく。

院等寺や間宮がいかに変か、それぞれの変さを語ると佐川さんは生き生きしてくる。

「変な人を書くのが好きなんです。高校とか大学の時も、周りに変な人が多くて、ちょっと面白そうやなと思う人と友達になったりしてました。男女問わず変人に惹かれる傾向があるようです。自分で言うのもなんですが、ぼく自身はそういう人たちに比べるとぜんぜん変じゃなくて。小説のためとかではなく、小説を書き始める前からそういう性質がありましたね」

佐川さんには、大学に入るまでに知り合った変人たちについて書いた『学歴狂の詩』というヒット作がある。ちなみに、佐川さんによれば、佐川さんの奥さんも、まあまあ変人だそうで、その筋金入りの「大谷翔平のアンチ」ぶりを教えてもらった。世界の見方が違う人と話すほうが佐川さんは面白いそうだ。

自発的に書いているのは今も純文学なんですけど…

『七浪京大卒無職〜』は、子供部屋おじさんである院等寺が、メタバース的な世界で、役に立たない人間をふるいにかけようとする勢力と戦うSF的な展開になる。

「個性的な生き方の幅がだんだん狭められていく流れにならなければいいな、という問題意識が自分の中にはあるんですね。会社でも友達グループみたいな小さい集団でも、『役立たず』と言われるような人は必ず出てきます。そういう人を切り捨てていく今の流れというのが『本当にそれでいいのかな？』って感じますし、そこに小説で疑問を投げかけたいと思っています。ぼく自身は、役に立たないと言われる悲しみがわかる側に自分の軸足を置いて書きたいです」

これまで社会的強者とだけ見られてきた「高学歴」の人の中にも、社会に出てうまく適応できなかったり、苦しい思いをしたりする人が少なからずいることが、佐川さんの著作には書かれている。

「挫折知らずの超エリートで、社会に出て成功する人も、もちろん一定数いると思います。でも東大でも京大でも、受験勉強に全振りし過ぎて、社会性を身につけられていない人は、他の大学出身者より多い気が。失敗した時、それまで順調に来ていただけに、ギャップで立ち直れない人も多いです」

もともと読むのも書くのも純文学だけだったという佐川さんだが、純文学の同人誌に発表した「サークルクラッシャー麻紀」という作品がきっかけで、エンターテインメント系の雑誌から原稿依頼が来るようになったそうだ。

「自発的に書いているのは今も純文学なんですけど、エンタメの雑誌からも声をかけていただくようになったのはありがたいと思います」

巨大敵との戦いを通して少し成長した院等寺。ノンフィクションはデビュー作しか完成しておらず、続編の可能性もあるのだろうか。

「どうなんでしょう。せっかく少し成長して小説が終わったのに、新作を書くにはまたダメに戻して書かなあかんのかなとか考えると難しいですね。ノンフィクション作家として何作か書いたけど、ぱったり注文が来なくなってる、という状態からなら新たに物語を立ち上げることができるかもしれないですね」

【プロフィール】

佐川恭一（さがわ・きょういち）／1985年、滋賀県生まれ。京都大学卒業。2012年『終わりなき不在』でデビュー。2019年「踊る阿呆」で阿波しらさぎ文学賞を受賞。2025年に刊行した学歴ノンフィクション『学歴狂の詩』が各所で話題を呼んだ。近著に『シン・サークルクラッシャー麻紀』『清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた』『就活闘争 20XX』『人間的教育』『楽園』などがある。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年4月9日号