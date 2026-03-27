〈球春到来！〉「1強」の声多数の中、下柳剛が提言「阪神連覇」に黄信号が灯る理由

「阪神一強」。昨シーズンの勢いそのままに、2026年シーズンのプロ野球、セ・リーグは早くも阪神連覇を予想する声であふれている。この楽観的な見立てに警鐘を鳴らすのが野球評論家の下柳剛氏だ。昨シーズンから抜け落ちたひとつのピース。たったひとつ、だがとてつもなく大きい痛手が阪神の強さに影を落としかねない。

セ・リーグ阪神1強の構図

2026年のプロ野球シーズン開幕を前に、世間からは早くも「阪神1強」という声が挙がっている。セ・リーグの優勝候補筆頭として、昨シーズン記録した両リーグ史上最速優勝（9月7日）よりも早く優勝するのではと予想されるくらい。それだけ圧倒的強さを誇った昨シーズンの戦力が維持され上積みも期待できるのだから、ファンが意気込むのもわからなくはない。

さらに阪神優勝予想の流れを加速させるのが、セ・リーグの他のチームにはっきりしたプラス要素が見えないことだ。巨人は、主砲の岡本和真が抜けた穴を埋められるはっきりした要素が見当たらない。同じことは村上宗隆が抜けたヤクルトにも当てはまる。横浜は昨シーズン10勝を挙げたジャクソンと、9勝を挙げたケイの外国人先発投手がそろって退団。阪神からデュプランティエが加入したとはいえ、2人が挙げた計19勝を一人でカバーするのには無理がある。

広島からもパッと明るい話は流れてこない。ここ2年、夏場の失速が続いている。夏の暑さが厳しくなるのと比例して、やっぱり9月の瀬戸の夕凪は厳しい。ホームスタジアムがドームでないチームの辛さが如実に出てきてしまっている。その点、真夏の高校野球期間中は甲子園を使えず、大阪ドームがホームとなる阪神は逆に恩恵を受けている。ホームスタジアムといえば中日はバンテリンドームが改修。新たにホームランウイングが設置され両翼が約6m短くなり、外野フェンスも1.2mほど低くなる。これでホームランが出やすくなるだろうが、中日は近年、守りのチームとして着実に強化してきた。そのチームカラーに、「球場が狭くなる」変化はむしろ逆効果になる気がしてならない。

このように考えると、セ・リーグは今シーズンも阪神が独走すると予想したくなるのもうなずける。だが、自分は阪神の連覇に「黄信号」が灯っていると考えている。

50試合連続無失点男の離脱

阪神連覇に黄信号。その最大の理由は、石井大智の離脱だ。

2月11日の沖縄・宜野座キャンプで紅白戦に出場した石井は本塁ベースカバーに回った際に左足をケガ。当初は左アキレス腱「損傷」と診断されていたが、その後「断裂」だったことが発覚。縫合手術を受けて、これからはファーム施設でリハビリに励むことになる。アキレス腱断裂は重傷で、カムバックするまでには長い時間を要する。3月から始まるWBCの侍ジャパンメンバーにも選ばれていたが当然辞退。さらに、今シーズン中に石井がマウンドに戻ってくることは難しいかもしれない。

昨シーズンは53試合に登板し1勝0敗9セーブ36ホールド。なんといっても4月から50試合連続無失点というNPB記録、世界記録を打ち立て現在も継続中。防御率は驚異の0.17。これだけ突出した投手の離脱がチームに影響を与えないわけがない。

独立リーグを経て2021年に阪神に入団以来、一年一年研究を積み重ねてきて現在のピッチングスタイルを作り上げた。武器であるスピン量の多いストレートと制球力はもちろんのこと、野球に対する気持ちも強い。昨年6月6日、交流戦のオリックス戦で側頭部にライナーを受けた時も、真っ先に「アウトになりました？」と確認したらしい。それくらい野球に没頭している凄みがある。

そして、この交流戦でケガをした石井がチームを離れた期間にどうなったか？ 昨シーズンは快進撃に沸いた印象が強いので記憶が薄れているかもしれないが、思い出してほしい。石井不在の交流戦中に阪神は7連敗を喫している。あれだけシーズンを通して好調だったチームにあって、この7連敗。そう、石井がチームにいなかったからだ。

昨シーズンに就任した藤川球児監督が、一年目からなぜ圧倒的な成績を残せたかといえば、リスクマネジメントを徹底した点が大きい。抑えの岩崎優に過度な連投を課さなかったり、主力の佐藤輝明や大山悠輔も適宜休養を与えたりしてシーズンを通して大きなケガ人を発生させなかった。

逆に、例えばヤクルトは村上がコンディション不良に陥り、巨人も不慮の事故とはいえ岡本がケガで長い期間チームを離脱した。このリスクマネジメント、コンディショニングの差がシーズンの結果に与えた影響は小さくない。それだけ選手のケガに気を遣っていた藤川監督にとって、よりによって中継ぎの大黒柱が戦列を離れた。一番の強みだったはずのものが、一番の悩みになってしまったのだから、頭が痛くないわけがない。

投手陣は「後ろから計算していく」

チームで投手陣を編成する際、リリーフ、つまり抑えから計算していくのが定石だ。後ろがしっかりしなければチーム全体が落ち着かない。逆に後ろが確立されていれば勝ちパターンが作れる。例えば前述した横浜のケイは9勝を挙げたが、24度先発して投球回数155、防御率1.74という数字から考えればもっと勝ち星がついてもおかしくない。そうならなかったのは、ケイが先発して好投してもリリーフ陣が踏ん張り切れなかったからだ。その点、巨人にはマルティネス、大勢という強力な抑えが2人いるし、中日にもマルティネスとセーブ王を分け合った松山晋也という絶対的な守護神が確立された。おそらく今年のシーズン、この2チームは上の順位に来るのではないか。それほど抑えを筆頭にリリーフ陣の存在はチームにとって大きい。そして誰かがケガをした場合、その穴を埋めるのは簡単ではない。

阪神は石井の穴を埋める存在として、木下里都はキャンプ前半の時点で155kmを計測するなど、期待が持てる。2年目の下村海翔もいい。トミー・ジョン手術から回復して迎えた今シーズンのキャンプでは、上背はないものの高い身体能力を活かして無駄のない投げ方をしていた。彼らのほかにも石井の不在をカバーする素質を持った投手は多くいる。

ただ、石井のような経験と実績は早々に積み上げられない。オープン戦で好投しても公式戦の勝負所で同じピッチングができるかは別の話だ。石井のように、一年一年苦労しながら成長してきたのと同じ過程を歩んでいる投手は、正直見当たらない。

抑えの岩崎にしても連投がきかなくなってきている。岩崎が2022年シーズンから抑えとして地位を確立してきただけに、他に抑えの経験のあるピッチャーが少ない。昨シーズン、リリーフの実績を積んだ及川雅貴を抜擢するか、もしくは新たに獲得した外国人ピッチャーの中継ぎ右腕・モレッタを試してみるか。この辺りも石井が抜けたことで全て構想を練り直さなければいけない。個人的には及川、そして桐敷拓馬に対する期待と負担が大きくなると思っている。

ショート、レフト問題

野手陣に目を向ければ、「ショート、レフト問題」がどうなるか。新外国人内野手のディベイニーは、アメリカでは3Aで20本塁打を打っていたので期待はできる。ただ、NPBの経験がないのと三振が多いのは気になる。

1試合にひとつは三振するんじゃないか。バットに当たれば、まだ何か起こる可能性はあるけど、三振ではなにも起きない。この三振の多さをどう考えるかがポイントだ。

ここに、肉離れで出遅れていたドラフト1位の新人・立石正広がどう絡んでくるか。ドラフト2位の谷端将伍や高寺望夢もアピールしている。レフトは前川右京に期待しているけど、自らボール球を打ちにいって調子を崩してしまった昨シーズンの反省をどう生かせるかが課題だ。

打線は2番を打つ中野拓夢と5番に入る大山悠輔がポイントになるはず。中野が1番近本光司と3番森下翔太をつなぐ線の役割を持ち前の足を絡めて果たし、大山が4番佐藤輝明に続く、もしくはカバーするバッティングを持続することで昨年同様の攻撃力を維持できる。

「53試合」をどう埋めるか

力強い上位打線は健在だと感じているものの、1985年に優勝した時のように、打線が打ちまくっている間にピッチャーが成長する猶予があるかといえば、そこまでではない。1点差ゲームを拾って勝ち星を積むチームだからこそ、やっぱり石井が抜けた穴は大きいという結論に戻ってきてしまう。

昨シーズン石井が投げた試合は53。今年も同じ働きを想定していたとするならば、藤川監督は今シーズン、50〜60回あったはずの石井の登板機会を他の投手でしのがなければいけない。そのマネジメントをどうするかこそが最大の見どころであり、楽しみにもしているところだ。現実的には複数の投手で必死に穴埋めをしていくしかないだろう。その中で救世主的な存在が現れることもある。現時点では「阪神連覇」は黄信号。でもここから青信号に変わっていく過程を楽しみにしているし、そうなることを期待している。

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