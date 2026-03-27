ゼレンスキー大統領が「ほぼ中国製のドローンを必死の売り込み」それでもトランプが不要という理由

ウクライナと米国の協力関係

3月5日、ウクライナのウォロディミール・ゼレンスキー大統領は、「米国から、中東地域における『シャヘド』に対する防護に関する具体的な支援の要請を受けた」とSNSに書き込んだ。シャヘドとは、イラン製の無人機（ドローン）である。さらに、「私は、必要な手段を提供し、求められる安全を確保できるウクライナの専門家を現地に派遣するよう指示を出した」と投稿した。

だが時を経るにつれて、ドローンをめぐるウクライナと米国との協力関係の雲行きが怪しくなっている。3月20日、テレビ局MS NOWのステファニー・ルール記者はドナルド・トランプ大統領とのインタビュー後に、つぎのようにレポートした（下の写真を参照）。

「私はウクライナの支援や協力について尋ねた。そして彼は、ウクライナは何もしていない、ゼレンスキーが言うこと――ウクライナが我々のために何かをしたという主張――はすべて、政治的でPR的な目的のためにやっているだけだとのべた」

ウクライナがドローンを中東に供給？

いったい、ウクライナは米国のイラン攻撃を本当に支援しているのだろうか。さまざまな報道をみても、実態はよくわからない。

3月7日付の「ウォールストリート・ジャーナル」は、「米国当局者によると、米陸軍は、ウクライナでの実戦を経て実証済みの対ドローンシステムを中東へ急送しており、これは同地域全域にわたるテヘランによる破壊的な攻撃を阻止するための取り組みの一環である、と報じている。

さらに、9日付の「ニューヨークタイムズ」（NYT）は、「イランでの戦争が国境を越えて拡大するなか、ウクライナはヨルダンにある米軍基地を保護するため、迎撃用ドローンとドローン専門家チームを派遣したと、ゼレンスキー大統領がNYTのインタビューでのべた」と伝えている。NYTの分析によると、今年2月、ロシアは約5000機の自爆型攻撃ドローンと囮ドローンをウクライナの都市に向けて送り込んだが、ウクライナはそれらの約87％を撃墜したと伝え、ウクライナ製ドローンの実力を評価している。

加えて、NYTは、シャヘドの製造コストは最大5万ドルである一方、米国製のパトリオット迎撃ミサイルは300万ドル以上もすることも指摘している。ウクライナは、重機関銃やF-16から発射される比較的安価なロケット弾、電子妨害装置、そしてウクライナ国内で製造された新型の迎撃ドローンを活用するなど、状況に適応した防御システムを構築していると紹介している。

このため、米国とイスラエルによるイランでの戦争が始まってから数日後、ゼレンスキー大統領によると、彼と彼のチームは、バーレーン、アラブ首長国連邦（UAE）、ヨルダン、クウェート、カタール、サウジアラビアの指導者たちから、支援を求める電話を受けたという（13日、ゼレンスキーは、米国や欧州諸国、湾岸諸国を含む11カ国が「シャヘド」ドローンの撃墜について、ウクライナに支援や助言を求めているとのべたという［「ウクライナ・ポスト」を参照］）。

トランプ大統領がピシャリ

それにもかかわらず、トランプ大統領は、3月13日に放送されたフォックス・ニュースのインタビューで、「いいえ、ドローン防衛に関して（ウクライナの）助けは必要ない」と語った。「我々はだれよりもドローンについて熟知している。実際、我々は世界最高のドローンを保有している」というわけだ。

3月14日になって、トランプはNBCニュースとの電話インタビューにおいて、「我々は（ウクライナの）支援を必要としていない」と明言した。加えて、「助けを求められる最後の人物がゼレンスキーだ」と語った。つまり、最後の最後に必要となるのがゼレンスキーにすぎないというのである。

他方で、ゼレンスキー大統領は22日に、「我々はすでに湾岸諸国と協力しており、実際、チームレベルで毎日これらの国々と連絡を取り合い、我々の経験と支援が長期的な協力へと発展し、ウクライナと我々の戦士たちへの敬意が深まるよう努めている」とのべた（下の写真）。といっても、どこの国と協力関係にあるかは明らかにしなかった。

ウクライナ製ドローンに疑問符

ロシアは3月24日になって、白昼、ほぼ一日中、ウクライナの各地にドローン攻撃を実施した。各州のウクライナ保安局（SBU）の建物が攻撃されたという。とくに、夕方にかけて西部地域に対する攻撃で、リヴィウでは市街地の中心部にドローンが直撃し、13人が負傷した（「ストラナー」を参照）。

この日の攻撃は、「ウクライナが自国の空を、彼らが描こうとしているほどには決して十分に制御できていないことを示した」と「ストラナー」は報じている。ロシアからのドローンはウクライナのもっとも西側の地域の上空を白昼にほぼ無傷で飛行し、大都市の中心部を攻撃することができたからである。それにもかかわらず、ゼレンスキーが「ウクライナには迎撃ドローンが過剰にあるため、輸出も可能だ」とのべているのは、どうにも信じがたい。ゆえに、「ストラナー」は、24日の攻撃は、「迎撃ドローンの実力が公表されているほどではないか」、あるいは「ロシア側がシャヘドによる攻撃において防御を突破できる新たな手法を採用したかのいずれかを示している」と書いている。

ウクライナの大宣伝

ゼレンスキーの発言とトランプの発言の食い違い、齟齬（そご）はどこに由来しているのだろうか。その答えは、ウクライナ製ドローンそのものにある。ウクライナはこれまで、自国製ドローンが主戦場で大活躍していると宣伝してきた。

2011年から2012年にかけてCIA長官を務めたデヴィッド・ペトレイアスと、国際的なパートナーと連携してウクライナの防衛分野における緊急のニーズを特定する非営利団体「ゼロ・ライン」の共同創設者、アイザック・C・フラナガンの共著論文「自律型戦場 そして米軍がそれに備えられていない理由」のなかで、「ウクライナで組み立てられているドローン数が2025年に約350万台だったのに対して、2026年には最大700万台に達する見込みである」と紹介したうえで、「これに対し、現在米国で年間に組み立てられているのは30万〜40万台にとどまっている」と指摘している。米軍は、必要とされる膨大な数のドローンを製造し、自律型システムを効果的に運用する方法を習得するために、これまで以上に迅速に対応していかなければならないとのべている。

実体は中国部品で作られる

しかし、これだけの説明では、ウクライナ製ドローンの実態を理解することはできない。本当は、ウクライナ製ドローンといっても、これまでは、そのほとんどが中国製部品を組み立てたものにすぎなかった。

3月11日付のNYTは、「2024年までに、ウクライナが前線に送ったドローンの大部分は国内で組み立てられたものとなったが、その部品は依然としてほぼすべて中国製だった」と書いている。ウクライナのドローン部品を詳しく分析した、昨年10月10日に公表された報告書によると、「2024年初頭、ドローン部品の輸入の90％近くが中国からのものだった」が、「2025年上半期までに、この割合は約38％まで低下し、残りの大部分は欧州連合（EU）のサプライヤーから調達されるようになった」という（下図を参照）。

（出所）Building the Arsenal: Securing the Components to Sustain Combat Power, The Snake Island Institute & The Ukrainian Council of Defence Industry, 2025, p. 14.

ただし、「中国製部品の一部カテゴリー、とくにマイクロエレクトロニクスについては、依然として実用的な代替品が存在しない」、と報告書は指摘している。あるいは、ドローン用のカーボンフレームについては、中国のカーボン素材がより安価であるため、通常は中国から輸入しているケースが目立つ。さらに、「ドローンの動力源となるバッテリーも依然として大部分が中国で生産されており、リチウムや希土類金属といったバッテリー材料のサプライチェーンは中国が支配している」、と前述したNYTはのべている。

ただし、NYTは、「中国製部品不使用」のドローンを製造するウクライナの2社が、米国防総省の「ドローン・ドミナンス・プログラム」における契約獲得競争に選ばれた、と紹介している。同プログラムの下で、米国は数千機の低コスト攻撃用ドローンを購入する計画である。

それでも、米国側からみると、所詮、ウクライナ製ドローンは組み立てたものにすぎず、組み立てキットそのものまでウクライナ製ではない以上、サプライチェーン上のリスクをかかえていることになる。

ゼレンスキー大統領の思惑

ゼレンスキー大統領としては、ウクライナ戦争で培ったシャヘド対策を米国に伝授し、恩を売ることで、米国によるウクライナへの軍事支援の継続につなげたいのかもしれない。3月16日に「ニューヨーク・ポスト」が報じたところでは、ゼレンスキーは現在、米国の産業力とウクライナの戦場での経験を融合させる、画期的な米・ウクライナ間の「ドローン協定」を提案している。「世界最大のドローン工場を建設できる」とゼレンスキーはインタビューでのべたという。ゼレンスキーは、「米国が生産と資金を提供する。ウクライナが技術と経験を提供するのだ」と力強く語ったらしい。

ウクライナの軍事資源を別の戦場に振り向けることは、戦線の状況に何の影響も与えないはずがない。しかし、ゼレンスキーはそれでも湾岸諸国への支援措置を取る用意があると言明している。

なぜか。おそらく、彼は、ペルシャ湾でのドローン対策への支援を通じて、米国からの武器供給の継続を確保したいのだろう。とくに、パトリオット迎撃ミサイルをウクライナ向けに手に入れたいのだ。

同ミサイルは供給が逼迫している。昨年には、最先端の「パトリオット」ミサイルがわずか620基しか米軍に納入されなかったが、それでも過去最高の水準だった（NYTを参照）。イランとの戦争の最初の数日間で、中東諸国は800発以上のパトリオットミサイルを消費したとみられている。この集中攻撃は、2000機以上のイラン製自爆型攻撃ドローンと500発以上の弾道ミサイルに対抗するために用いられた。

ゼレンスキー大統領の顧問であるドミトロ・リトヴィンは、ウクライナでの戦争が始まってから4年間で、キエフが受け取った最新型のパトリオットはわずか600基程度にとどまるとのべた、とNYTは報じている。つまり、パトリオットミサイルが足りない。ゆえに、同ミサイルの節約によって、ウクライナへの供給分の確保のために、できるだけのことをしたい、とゼレンスキーは考えているようにみえる。

もう一つのゼレンスキーの思惑としては、米国にとっての「武器の仲間」となることで、軍事支援の増大（あるいは少なくとも継続）と、ロシアへの圧力強化、さらにドンバスからの軍隊撤退を求めるウクライナへの圧力の停止を図ることがある。

しかし、最初に紹介したように、トランプは少なくとも3月20日までの段階では、ゼレンスキーの思惑を無視しているように映る。

新型巡航ミサイル計画の嘘

思い出してほしいのは、拙稿「腐敗まみれのウクライナ軍事産業：ゼレンスキー周辺は「真っ黒」」である。そのなかで、新型巡航ミサイル「フラミンゴ」なるものをウクライナの企業が開発して大量生産を計画しているという、ウクライナ側の発表が「でっち上げ」に近いことを紹介した。

このミサイルや長距離攻撃ドローンの製造企業「ファイア・ポイント」（Fire Point）がきわめていかがわしい企業であることや、それにもかかわらず、同社の発表通りに、いかがわしい情報をそのまま垂れ流す西側のオールドメディアを批判した。

同じことが、ウクライナ製ドローンをめぐっても、起きているように思えてならない。実は、中国製部品を使いながら、安い労働力で組み立てられただけのドローンを使っても、いつ部品供給が途絶えてしまうかわからない。すべての部品を中国以外の国から調達するのであれば、別にウクライナの手助けなどいらないのではないか。

いずれにしても、西側のオールドメディアに騙されている多くの人々とは異なり、トランプはゼレンスキーの見え透いた思惑に、いまのところ、騙されてはいないようだ。

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