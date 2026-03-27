あのは「酔うと甘える」 知られざる私生活が明らかに
TBS系トーク番組『A-Studio＋』3月27日放送回に、あのがゲスト出演する。バラエティでの独特な存在感に加え、アーティストanoとしても注目を集めるあのが、これまで語られなかった私生活や活動の原点を明かす内容となる。
【写真】酔うと甘える？意外な一面が明らかに…
番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、“変装しても声で気づかれる”といったエピソードなど、プライベートの一端が次々と明らかになる。
藤ヶ谷は、ドラマで共演した俳優・遠藤憲一に取材。撮影当時、高額のベッドに買い替えたもののサイズ違いのマットレスを購入してしまった失敗談や、その後の出来事が語られる。また遠藤は「あのちゃんは多忙でも文句を言わず集中力がすごい」「芝居をもっとやった方がいい」と評価。これに対しあのは「バラエティではあのちゃんらしくと言われるけど、ドラマでは違うことが楽しかった」と芝居への新たな手応えを口にする。
さらに藤ヶ谷は、親交のあるネイリスト夫婦にも取材。書籍にも登場するキーワード“復讐”について「愛をばらまく行為」と表現されるとともに、「愛の人で体育会系」「酔うと甘える」といった意外な一面が語られる。「ライブをするためにテレビに出ているのでは」との言葉には、「ライブは自分らしく自分でいられる場所」と応じ、音楽活動への強い思いをにじませる。
一方、鶴瓶は中学時代に世話になった保健の先生を取材。不登校気味だった当時、保健室が居場所だったことを振り返り、「ほかの先生が特別視する中で普通に接してくれた」と感謝を語る。さらに、アイドルグループでの活動をきっかけに「1人で音楽をやりたい気持ちが芽生えた」と、現在の活動につながる原点についても明かされる。
【写真】酔うと甘える？意外な一面が明らかに…
番組冒頭では「あまり個人情報を話したくない」と語り、MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔を笑わせる場面からスタート。それでもトークが進むにつれ、“変装しても声で気づかれる”といったエピソードなど、プライベートの一端が次々と明らかになる。
さらに藤ヶ谷は、親交のあるネイリスト夫婦にも取材。書籍にも登場するキーワード“復讐”について「愛をばらまく行為」と表現されるとともに、「愛の人で体育会系」「酔うと甘える」といった意外な一面が語られる。「ライブをするためにテレビに出ているのでは」との言葉には、「ライブは自分らしく自分でいられる場所」と応じ、音楽活動への強い思いをにじませる。
一方、鶴瓶は中学時代に世話になった保健の先生を取材。不登校気味だった当時、保健室が居場所だったことを振り返り、「ほかの先生が特別視する中で普通に接してくれた」と感謝を語る。さらに、アイドルグループでの活動をきっかけに「1人で音楽をやりたい気持ちが芽生えた」と、現在の活動につながる原点についても明かされる。