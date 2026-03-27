北海道砂川市の要請でヒグマを猟銃で駆除し、道公安委員会から銃所持の取り消し処分を受けた猟友会の男性が道を相手取り、処分の無効を求めた訴訟で、最高裁第３小法廷が２７日、判決を言い渡す。

原告は道猟友会砂川支部長の池上治男さん（７７）。１、２審判決によると、池上さんは２０１８年、市の要請を受けて１８メートル先のクマに猟銃を発砲した。周囲には民家などの建物があり、別のハンターもいた。道公安委は建物に弾丸が到達するおそれがある発砲で銃刀法違反にあたるとして、１９年に銃所持の許可を取り消したため、池上さんが提訴した。

訴訟で原告側はクマの至近距離で発砲し、民家との間には土手があったなどとして危険性はなかったと主張し、自治体の求めで住民を守る活動だった点を重視すべきだと訴えている。道側は「人の生命や身体を危険にさらす発砲は許されない」と反論している。

２２年の１審・札幌地裁判決は市の要請だったことなどを踏まえて処分を取り消したが、２４年の２審・札幌高裁判決は、クマを貫通した弾が別のハンターの銃にあたっていたと認定。「人の生命や身体も危険にさらした」などとして原告の逆転敗訴とした。２審判決後、猟友会関係者の間で「ハンターの責任が重すぎる」と反発が広がっていた。

池上さんは「あの状況で責任を問われるなら、誰も撃てない」と強調し、「最高裁はハンターが安心して地域住民を守れる判断をしてほしい」と話している。