27日に開幕するプロ野球。26日にはDeNA・相川亮二監督とヤクルト・池山隆寛監督による、前日記者会見が行われました。

相川監督は「開幕戦に特別な思いを持っている人が多い」としながら、「しかし僕たちは1年間戦っていく中で“挑戦する”ということを目指してやっていくので、開幕が全てではない」とコメント。良いスタートを切りながらもシーズン全てを視野に入れ戦っていきたい思いを明かします。

一方、池山監督は「現役の時から『特別な日』と思っていました。勝てるか、負けるか、勝負はやってみないと分かりませんけど、明日無事に迎えられる日を感謝して戦っていきたいです」とコメント。「去年も6位だったので上がるしかない」と、シーズンの飛躍についても力強く意気込みました。

両監督とも今季から一軍監督に就任。今シーズンに向けて相川監督は、終始「挑戦」という言葉を繰り返しながら、戦っていきたい思いを明かします。池山監督も「監督としての1歩目。1ページ目はどんなページになるか分かりませんけど、143ページ目には優勝という文字が書けるように、しっかり戦っていきたいと思っています」と語りました。

DeNAの開幕投手は「ウチのエースなので」と相川監督が語った東克樹投手。打線のキーマンとしては牧秀悟選手の名前をあげ「1年間毎日スタメンで出てもらわないといけない選手」と寄せる期待について言及しました。対するヤクルトの開幕投手は吉村貢司郎投手。池山監督は打線のキーマンについては「4番・オスナ」と高らかに宣言しました。