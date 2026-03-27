金子駆大が暫定17位 桂川有人は暫定57位 欧州ツアーのインド大会第1Rは日没順延に
＜ヒーローインディアンオープン 初日◇26日◇DLF G＆CC（インド）◇7416ヤード・パー72＞インドで行われるDPワールド（欧州）ツアーが開幕したが、日没のためサスペンデッドになった。
【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら
3人が出場する日本勢はすべて初日の競技を終えた。昨季日本ツアー賞金王の金子駆大は「71」の1アンダーで、暫定17位タイ。桂川有人は2オーバーで暫定57位タイにつけている。星野陸也は4オーバーの暫定87位タイでホールアウトした。暫定トップは6アンダーのフレディ・ショット（ドイツ）。1打差に エウヘニオ・チャカラ（スペイン）が続く。第1ラウンドは日本時間午前11時5分に再開する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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