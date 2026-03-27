＜速報＞渋野日向子は前半3オーバーと苦戦 櫻井心那、岩井明愛が「66」でホールアウト
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、現在、第1ラウンドが行われている。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。
[写真] 渋野日向子のミスが減ったのには理由がある！
午後組でプレーする渋野日向子は、先ほど前半の競技を終えた。1番からスタートすると2番でバーディが先行。しかし4番からは3連続ボギーを叩いてしまった。パー5の7番で1つ戻したが、8番、9番で再び連続ボギーが来てしまい3オーバーで後半に入った。伸ばし合いの展開のなか、141位グループと大きく出遅れている。櫻井心那と岩井明愛が「66」で、すでに初日の競技を終了。現時点で首位と6打差の6アンダー・7位タイにつけている。馬場咲希が4アンダー、笹生優花は2アンダー、山下美夢有は1アンダーでこちらもホールアウトしている。原英莉花は1オーバーで2日目に入る。現在プレー中の選手では3アンダーの岩井千怜と勝みなみ、2アンダーの畑岡奈紗と竹田麗央、1アンダーの古江彩佳がアンダーパーにつけている。「60」を記録したリディア・コ（ニュージーランド）が12アンダーの快ラウンドでトップに立っている。2位は11アンダーのキム・ヒョージュ（韓国）、3位が9アンダーのネリー・コルダ（米国）と上位陣は激しいバーディ合戦を繰り広げている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中＞米女子アリゾナ大会 リーダーボード
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