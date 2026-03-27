きょうは晴れる所が多くなり、関東なども春らしい陽気が戻ります。東海から西は20℃前後となるでしょう。朝と日中の気温差が大きいので、調節のしやすい服装がよさそうです。ただ、夕方以降は関東で雨の範囲が広がるでしょう。

関東や東北に雨を降らせた低気圧は東へ離れていき、天気は回復に向かいます。関東から西は朝から晴れる所が多いでしょう。ただ、夕方以降は関東でにわか雨の所があり、夜は雨の範囲が広がっていきます。夜桜を楽しむ際は、急な雨にお気をつけください。お帰りの時間に備えて、折りたたみ傘があるとよさそうです。

北日本は日の差す所もありますが、夜は北海道の日本海側で雨の降る所があるでしょう。

日中の気温は、関東や東北を中心にきのうより高く、東京で18℃、仙台も12℃と、春らしい陽気が戻りそうです。東海や西日本は20℃前後で、福岡で21℃、鹿児島で23℃など、4月下旬並みの所もあるでしょう。朝と日中の気温差が大きくなります。調節のしやすい服装を心がけましょう。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :9℃ 釧路 :5℃

青森 :12℃ 盛岡 :13℃

仙台 :12℃ 新潟 :13℃

長野 :17℃ 金沢 :14℃

名古屋:20℃ 東京 :18℃

大阪 :19℃ 岡山 :21℃

広島 :20℃ 松江 :19℃

高知 :21℃ 福岡 :21℃

鹿児島:23℃ 那覇 :23℃

週末は広い範囲で晴れて、お花見日和になりそうです。ただ、あすは関東の一部でにわか雨の可能性があります。週末は各地で気温が高く、関東から西は20℃以上の所が多いでしょう。さくらが咲き進み、見ごろを迎える所もある見込みです。ただ、週明けは雨となるので、日差しを有効に使うとよさそうです。