健康診断で「隠れ脂肪肝」かどうかがわかる!? 注目したい３つの検査項目とは【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

健康診断の「肝機能検査」で脂肪肝かどうかがわかる

注目してほしい検査項目は、ALT（GPT）、AST（GOT）、γ-GTPの３つです。

重要なのはALTとAST。ALTは、その大部分が肝臓に含まれている酵素で、糖質の摂りすぎなどによって肝細胞に負担がかかると、比較的早い段階から上昇しやすいという特徴があります。一般的なALTの基準値は10～30U/ℓとされていますが、私はより厳しく、5～16U/ℓを理想値にしています。ASTは、肝臓だけでなく筋肉にも含まれている酵素です。ASTの一般的な基準値も10～30U/ℓですが、こちらについても私は5～16U/ℓを理想値としています。もし、ALTまたはASTのどちらかが20U/ℓを超えたら脂肪肝予備軍いわゆる、隠れ脂肪肝、です。さらに、両方が20U/ℓを超えると脂肪肝の可能性がかなり高くなります。

γ-GTPは胆管に含まれる酵素で、肝臓への負担がかかり続けるとこの数値が上がります。ALTよりASTの数値が高い、もしくはこのγ-GTPの数値が高い場合は、アルコール性脂肪肝になっている可能性が高くなります。

たとえ基準値の範囲内に収まっていたとしても、前年と比べて数値が上昇している場合は注意が必要です。早めに食事や生活習慣を見直し、肝臓に負担をかけない生活を心がけましょう。

健康診断の数値を確認

＼両方が20U/ℓを超えたら脂肪肝！／

ALT(GPT)

■ 一般的な基準値：10～30U/ℓ

■ 理想値：5～16U/ℓ

20U/ℓ～は予備軍

AST(GOT)

■ 一般的な基準値：10～30U/ℓ

■ 理想値：5～16U/ℓ

20U/ℓ～は予備軍

γ-GTP

一般的な基準値：男性 10～50U/ℓ、女性 10～30U/ℓ

【ALT＞ASTの場合】

非アルコール性脂肪肝の可能性大



【ALT＜AST もしくは γ-GTPが高い場合】

アルコール性脂肪肝の可能性大

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳