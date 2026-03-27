健康診断で「隠れ脂肪肝」かどうかがわかる!? 注目したい３つの検査項目とは【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】
健康診断の「肝機能検査」で脂肪肝かどうかがわかる
注目してほしい検査項目は、ALT（GPT）、AST（GOT）、γ-GTPの３つです。
重要なのはALTとAST。ALTは、その大部分が肝臓に含まれている酵素で、糖質の摂りすぎなどによって肝細胞に負担がかかると、比較的早い段階から上昇しやすいという特徴があります。一般的なALTの基準値は10～30U/ℓとされていますが、私はより厳しく、5～16U/ℓを理想値にしています。ASTは、肝臓だけでなく筋肉にも含まれている酵素です。ASTの一般的な基準値も10～30U/ℓですが、こちらについても私は5～16U/ℓを理想値としています。もし、ALTまたはASTのどちらかが20U/ℓを超えたら脂肪肝予備軍いわゆる、隠れ脂肪肝、です。さらに、両方が20U/ℓを超えると脂肪肝の可能性がかなり高くなります。
γ-GTPは胆管に含まれる酵素で、肝臓への負担がかかり続けるとこの数値が上がります。ALTよりASTの数値が高い、もしくはこのγ-GTPの数値が高い場合は、アルコール性脂肪肝になっている可能性が高くなります。
たとえ基準値の範囲内に収まっていたとしても、前年と比べて数値が上昇している場合は注意が必要です。早めに食事や生活習慣を見直し、肝臓に負担をかけない生活を心がけましょう。
健康診断の数値を確認
＼両方が20U/ℓを超えたら脂肪肝！／
ALT(GPT)
■ 一般的な基準値：10～30U/ℓ
■ 理想値：5～16U/ℓ
20U/ℓ～は予備軍
AST(GOT)
■ 一般的な基準値：10～30U/ℓ
■ 理想値：5～16U/ℓ
20U/ℓ～は予備軍
γ-GTP
一般的な基準値：男性 10～50U/ℓ、女性 10～30U/ℓ
【ALT＞ASTの場合】
非アルコール性脂肪肝の可能性大
【ALT＜AST もしくは γ-GTPが高い場合】
アルコール性脂肪肝の可能性大
【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳