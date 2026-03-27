すくい打ちのミスを誘発するハンドレートの構えとは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

すくい打ちのミスを誘発するハンドレートの構えとは

手元がクラブヘッドの右側にずれたアドレスはすくい打ちを招く

ハンドレートというのは、自分から見て両手がクラブヘッドよりも右側となる構えのことで、真正面から見れば手元が右モモの前にあり、ボールを下からすくい上げるような姿勢です。実はこの間違ったアドレスが、すくい打ちのミスを誘発してしまうのです。

アプローチの基本の原理原則を先にいうと、両手がボールよりも前（目標方向）になるようなハンドファーストの形をつくることが大切です。ボールの位置は体の真正面、スタンスのほぼ中央ですから、グリップエンドは左モモの前付近となります。

「ハンドファースト＝手が前」が決まりであって、両手がボールよりも必ず前となるのは絶対条件です。ところがハンドファーストに構える重要性は頭で理解していても、自分では気づかないうちにハンドレートになっているゴルファーが案外多いのです。ボールに対してハンドファーストに構えているつもりでも、鏡でチェックしてみると全然ハンドファーストになっていないばかりか、手元が少し右にズレるハンドレートのケースがよくあります。

手元がボールの真上にあっても、ハンドファーストに構えられたかどうかギリギリです。自分では大袈裟なくらい両手を目標方向に突き出して、ちょうどハンドファーストになるくらいです。

またボールを左に置きすぎる人も、ハンドファーストに構えにくくなります。ボールの位置にも注意してください。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信