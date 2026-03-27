【かかと集中歩き】まずは３週間試してみる！脚の痛みを改善する習慣とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

すべての不調を解決する「かかと集中歩き」

効果やポイントを理解しておこう

人間にとって最も自然な歩き方で、足に最も負担が少ない歩き方が「かかと集中歩き」です。始める前に、かかと集中歩きについて理解していただくため、効果やポイントをご紹介しましょう。

一番わかりやすい効果は、痛みがなくなること。外反母趾などの足の痛みのみならず、ひざ、股関節、腰の痛みも軽減します。さらに足の形がきれいになります。これも足だけでなく、太もも、お尻など下半身全体のスタイルがよくなります。その結果、歩くのが非常に楽になり、ふらつかず、足元がしっかり安定するようになるのです。

次に、かかと集中歩きを習得する際のポイントです。1つ目は、自分の今の歩き方を知ること。かかと集中歩きをすると、最初は難しいと思うかもしれません。しかし、それは今の歩き方が不自然な証拠です。それを自覚しておきましょう。

2つ目は、歩き方のクセは「すぐに元に戻る」と意識すること。慣れている動きを変えることは簡単ではないと心得ておきましょう。3つ目は、「悪い歩き方をしない」という意識を持つこと。「新しい歩き方を練習する」というより、「悪い動きを減らす」つもりで常にチェックしながら取り組んでください。

目標は、まずは3週間続けること。すると、かかと集中歩きがあまり苦ではなくなります。そして次の3カ月で日常の動作に組み込まれ、さらにもう3カ月続けることで体に定着していきます。

かかと集中歩きの効果

● 足の痛みがなくなる

● 足（脚）の形がきれいになる

● 歩くのが楽になる

● 足のふらつきがなくなって、安定して立つことができる

かかと集中歩きのポイント

自分の今の歩き方を知る

自分にとっては正しいと思っていた歩き方が違うかもしれません！

クセはすぐに戻ってしまうので、常に意識すること

あたり前の動作になるまで頑張りましょう。

「新しい歩き方を練習する」というよりも、「悪い歩き方をしない」という意識を持つこと

プラスアルファの何かをするというよりも、マイナスを減らすように意識しましょう。

目標期間

3週間続けてみる 苦ではなくなってくる

3カ月続ける 日常のあたり前の動作になる

さらに3カ月続ける かかと集中歩きが定着する

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志