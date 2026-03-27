７人完全体で活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」のＶが日本時間２７日、自身のインスタグラムを更新。撮影オフショットを公開した。

キャプションには水泳の絵文字一つ。２０日にリリースしたグループ５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」のタイトル曲「ＳＷＩＭ」のＭＶ撮影オフショットを多数シェアした。中には練習スタジオでのものや、スーツを着用した上からあひるの浮きわをはめたおちゃめなショットもある。

ネット上では「楽しくて面白くて本当にステキな人」「こんな姿見るとは思ってなくてかなり心臓苦しすぎる」「素敵すぎるし、面白すぎる」「刺さりすぎる！！」などの声が上がっている。

ＢＴＳは２２年１２月より兵役義務履行のためメンバー７人が順次グループを離れ兵役に。２４年にＪｉｎとｊ‐ｈｏｐｅ、２５年にＲＭ、Ｊｉｍｉｎ、Ｖ、Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ、ＳＵＧＡが服務解除となり、２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。