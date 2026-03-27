小倉優子「定期的にも集まる大好きな三人の会」 井上咲楽＆アルピー平子とのプライベートショット披露「素敵な関係」「羨ましいです♪」
タレントの小倉優子（42）が26日、自身のSNSを更新。タレントの井上咲楽（26）とお笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（47）と食事会をするプライベートショットを披露した。
【写真】「定期的にも集まる大好きな三人の会」小倉優子＆井上咲楽＆アルピー平子のプライベートショット
3人はたびたびSNSでこのメンバーでの飲み会を報告しており、今回の投稿では、「定期的にも集まる大好きな三人の会 くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」「デザートに食べた焼き立てのフィナンシェが本当に美味しくて、今度はフィナンシェとマドレーヌを並んで買いに行こうと盛り上がりました!!実現するかな笑」と楽しい時間を振り返り、3人の仲の良さがうかがえるオフショットをアップ。
この投稿にファンからは「仲の良さと落ち着く3人の雰囲気から居心地の良さを感じました〜素敵な関係」「ゆうこりん可愛すぎる」「すてきなお店でのトーク羨ましいです♪」「楽しそうでいいですね〜」「平子さんもお料理するんですかね？ゆうこりんとさくらちゃんでお料理コラボYouTube観たい!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】「定期的にも集まる大好きな三人の会」小倉優子＆井上咲楽＆アルピー平子のプライベートショット
3人はたびたびSNSでこのメンバーでの飲み会を報告しており、今回の投稿では、「定期的にも集まる大好きな三人の会 くだらない話をして、ず〜っと大笑いしている会です」「デザートに食べた焼き立てのフィナンシェが本当に美味しくて、今度はフィナンシェとマドレーヌを並んで買いに行こうと盛り上がりました!!実現するかな笑」と楽しい時間を振り返り、3人の仲の良さがうかがえるオフショットをアップ。
この投稿にファンからは「仲の良さと落ち着く3人の雰囲気から居心地の良さを感じました〜素敵な関係」「ゆうこりん可愛すぎる」「すてきなお店でのトーク羨ましいです♪」「楽しそうでいいですね〜」「平子さんもお料理するんですかね？ゆうこりんとさくらちゃんでお料理コラボYouTube観たい!!」などのコメントが寄せられている。