27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。巨人の開幕3連戦の相手は昨季のセ･リーグ王者・阪神。昨季は直接対決で8勝17敗と大きく負け越しました。

オープン戦でも阪神は充実。防御率は12球団唯一の1点台となる1.44。ワールドベースボールクラシックに出場した佐藤輝明選手、森下翔太選手、坂本誠志郎選手ら野手の主軸も合流し臨みます。

阿部「オープン戦でもピッチャー陣の防御率もいいしね。鉄壁だなと思って見ています。やっぱ阪神強いですよ。とにかく立ち向かってぶつかっていくしかないんで。胸を借りるつもりでね、思いっきりぶつかって選手たちがいってくれればいいかなと思います」

高橋「開幕戦のスコア。どういった展開にしていきたいなみたいな」

阿部「1ー0。どの試合でも、理想だと思いますよ。もちろん1点多く取って。最後は勝ってるっていう意味も込めて。1-0にしたんですけど。僅差のゲームをことごとく去年は落としてきたので。それをなんとか取ることは大事。とにかくファンの皆さんもね、勝ちたいっていう気持ちは強いと思いますし、僕はそれ以上に負けないぐらいの。勝ちたいっていう気持ちは持っていますので。とにかく選手が躍動してほしいなというのは僕は思っています。『思いっきりやってくれ:』とも言いましたし。それを最後まで貫いて、選手たちに思いっきりやってもらおうかなと思います」

巨人の開幕先発を託されたのは、オープン戦で好投を見せ続けたドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸投手。阪神は村上頌樹投手が2年連続の大役。昨季は14勝4敗、防御率2.10と安定感抜群。今季も阪神投手陣の中心を担う投手として期待がかかります。