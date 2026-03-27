開催：2026.3.27

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 1 [ツインズ]

MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとツインズが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

7回裏、7番 コルトン・カウセル 2球目を打ってレフトへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 1-0 MIN、9番 ブレイズ・アレクサンダー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-0 MIN

8回表、3番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでツインズ得点 BAL 2-1 MIN

試合は2対1でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのコディ・ファンダーバークで、ここまで0勝1敗0S。オリオールズのヘルズリーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 06:40:26 更新