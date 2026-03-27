「なんであいつが…」嫉妬が止まらないとき、自分の中でどのように考えをまとめればいいのか。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

嫉妬が止まらないとき

「あいつのほうが評価されているのはおかしい」

「自分のほうが努力しているのに」

こうした嫉妬の感情は、誰にでも起こります。

しかし、『ゆるストイック』という本では、その原因をシンプルに言語化しています。

それは、「願望」と「現実」を混同していることです。

私たちはつい、「世の中がこうあってほしい」という願望と、「世の中がどう動いているか」という現実を混同しがちです。

けれども、この2つはまったく別物です。

願望と現実を明確に切り分けることが、目標達成において大切なポイントになります。

――『ゆるストイック』より

嫉妬しているとき、頭の中ではこうなっています。

・自分は努力している → 評価されるべき（願望）

・しかし現実は、別の人が評価されている（現実）

このズレが、感情を生みます。

嫉妬の典型パターン

本書は、わかりやすい例を挙げています。

たとえば、あるミュージシャンが自分の音楽美学を大切にし、それを貫きたいと考えていたとしましょう。

しかし、その音楽が世間に受け入れられなかった場合、「どうして自分の音楽が理解されないんだろう」と落胆したり、「あの売れているミュージシャンは魂を売った」と他人を嘲笑したりしてしまうかもしれません。

これは、「自分の音楽が受け入れられる世の中であってほしい」という願望と、「どんな曲がヒットしやすいか」という事実を混同している典型例です。

たしかに、自分の美学を貫きたいという思いは尊重されるべきです。

しかし、それと「どんな曲がヒットしやすいか」という現実的な傾向は、必ずしも一致しません。

この2つを無理に結びつけているのは、「自分自身」にほかなりません。

――『ゆるストイック』より

嫉妬の裏側には、こうした思考があります。

「自分のやり方が正しいはずだ」

「だから評価されるべきだ」

しかし、現実は別の基準で動いている。

ここを認められないと、他人への否定に変わります。

「美学」と「成果」は別物

本書は、最後に重要な整理を提示します。

「美学」と「成果」。

2つが対立していて、どちらか一方に絞らなければならないと考えてしまうのは、願望と現実の境界が曖昧になってしまっているからです。

自分の願望と、現実の仕組みを客観的に理解することで、自分が納得できるバランスの取れたアプローチが見えてきます。

ゆるストイックを実践する上でも、「願望」と「現実」を混同しない姿勢を押さえておきましょう。

――『ゆるストイック』より

ここが結論です。

・自分の美学（やりたいこと）

・現実の評価軸（求められていること）

この2つを分けて考える。

「嫉妬」が消える考え方

嫉妬が止まらないときは、次のように整理します。

「自分はこうあってほしいと思っている（願望）」

「しかし現実はこう動いている（事実）」

この2つを切り分ける。その上で、

・美学を貫くのか

・現実に合わせるのか

・バランスを取るのか

それを自分で選ぶ。

ゆるストイックとは、感情を押し殺すことではありません。

現実を正しく認識し、その上で戦略を選ぶことです。

嫉妬は、思考を整理すればコントロールできるのです。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は9.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。