日本に避難してきたウクライナの高校生力士が、卒業の日を迎えました。

夢の実現に向かってこの春、新たなステージに進みます。

【NIB news every. 2026年3月13日放送より】

◆ウクライナから家族と離れ日本へ「好きな相撲にのめり込む」

（アナウンス）

「チュグン・エゴール」

長崎鶴洋高校の3年生で、ウクライナ出身のエゴール・チュグンさん。

戦火を逃れ、長崎で過ごしてきた3年間の思い出を胸に、巣立ちの日を迎えました。

（エゴール・チュグンさん）

「いい思い出ばかり。みんなありがたい」

高校では、相撲部に所属。

この日は、大分県から訪れていた高校との合同稽古です。

体を激しくぶつけ合う相撲は、常にケガを伴いますが、“休むよりも大好きな相撲をしたい” と、ひたむきに日々の稽古に取り組んできました。

3年前の2023年11月、ロシアによる侵攻が続くウクライナから、家族と離れて1人日本にやってきたチュグンさん。

相撲はウクライナでその面白さに魅了され、13歳の時にはアマチュア相撲のウクライナ代表に選ばれたそうです。

身長188センチ、体重は165キロ。

恵まれた体格ですが、足の運びやふんばりなど相撲の基礎はまだまだ…。

体を大きく使った四股を繰り返し、足の動きを丁寧に。

そしてスムーズに。

強い力士になるための「力」と「技」に、磨きをかけてきました。

（髙橋 修 監督）

「緊張しなくていいからリラックスね。リラックス」

2年生の県高総体では、個人戦の「100キロ以上級」で優勝。

去年3月の全国選抜では、個人戦の無差別級で5位に入賞。

そして3年生で迎えた去年6月の県高総体では、団体戦で42年ぶりの優勝と目覚ましい成績を残しました。

今では、社会人の全国大会で優勝経験もある髙橋 修監督との取り組みでも “前に出て” 対等に渡り合えるように。

（髙橋 修 監督）

「来日当初は本当にただ大きいだけのイメージだったが、上手に自分の体をコントロールできる筋力が付いてきた。

レスリングスタイルで投げに頼る相撲だったが，相撲の基本は前に出ること。

なので そこの重要性、 “彼自身 前に出ることが1番強い” ということを分かってきた」

成長は、相撲以外にも…。

（エゴール・チュグンさん）

「締めてから前に出て。私、(回しを)握れない。そこを意識して」

来日当初はまったく話せなかった “日本語” を覚え、後輩たちを積極的に指導しています。

（髙橋 修 監督）

「日本語も上達して、自分が学んだことを後輩に還元している。ちょっと頼もしくなった」

◆いつも心の支えは「家族」そして「ウクライナ」

教室や稽古場、寮の部屋で ほとんどの時間を過ごし、ひたすら相撲に打ち込んできました。

今でこそ充実した日を過ごしていますが、家族と離れてたった1人、異国の地で生活を始めた時は、戸惑いもあったそうです。

（エゴール・チュグンさん）

「最初はすごくきつかった。あの時間はつらかったし、最初の半年は日本語もしゃべることもできないし、さみしい」

折れそうな心を支えたのは、毎日の家族とのテレビ電話と、部屋に飾られた「ウクライナの国旗」でした。

（エゴール・チュグンさん）

「(この国旗)は、私の兄の軍隊のグループからもらった。頑張ってなどたくさん(書いて)ある。一生懸命 頑張って(この国旗を見ると)元気が出る」

ウクライナで応援してくれる人たちの思いが、チュグンさんを奮い立たせてくれたそうです。

ロシアによるウクライナ侵攻は、今年2月で丸4年に。

（エゴール・チュグンさん）

「今 私の住んでいた町は戦争(被害)はないが、電気は1日3時間くらいしか(使え)ない。

本当に早く(戦争が)終わってほしい。平和が来てほしい」

長崎での生活に慣れようと、母国の事は頭から離れません…

◆長崎でつくったたくさんの思い出を胸に…

相撲の基礎をたたき込み、練習に励む日々。

そんな中、去年12月に諫早市で行われた大相撲の巡業では、思いがけずうれしい出会いも。

2場所連続優勝を果たした、ウクライナ出身の大関「安青錦関」と対面。

直接、相撲のアドバイスを受けたそうです。

（エゴール・チュグンさん）

「安青錦関はすごい。日常の生活について、練習について、いろんな話をした。

ぶつかり稽古の練習を大切にしないといけない」

部活だけでなく、長崎での生活で一番印象に残っているというのが、秋の大祭「長崎くんち」です。

髙橋監督とともに去年、西古川町の演し物「櫓太鼓」に出演。

勝利の舞を演じる「弓取り式」では、ダイナミックな弓さばきを披露。

踊馬場を沸かせました。

（エゴール・チュグンさん）

「すごく声援されて、長崎の人々にありがたい。すごく良い思い出」

長崎での高校生活も、卒業の日をむかえました。

3年前、ウクライナからやって来たチュグンさんを温かく迎えてくれたクラスメートも、それぞれの道へと進みます。

（エゴール・チュグンさん）

「3年3組に来て、本当によかった。みんながフレンドリーな雰囲気だった。一緒に授業が受けられてよかった。

みなさん、本当にありがとうございました」

優しくフレンドリーな性格のチュグンさんは、クラスでも人気者だったそうです。

（同級生）

「とても明るくて、話しやすくてとても接しやすかった」

（同級生）

「普通の高校生って感じ。すごく有名になってほしい」

切磋琢磨してきた、相撲部の仲間ともお別れです。

（エゴール・チュグンさん）

「よかよか…」

（相撲部の後輩）

「本当 ありがとうございました」

多くの人に支えられ、長崎でたくさんの思い出ができたというチュグンさん。

来月からは福岡県内の大学に進学し、角界を目指すそうです。

（髙橋 修 監督）

「ウクライナに元気を届けろよ。ウクライナに悲しいニュースを届けるなよ」

戦闘が続く母国へ勇気を届けるために。

第二の故郷になった長崎の恩師や仲間の期待に応えるために。

未来に大きな夢を描き、この春、その一歩を踏み出します。

（エゴール・チュグンさん）

「私の将来の夢は。大相撲界に入り、ぜったい横綱になること」