インスタグラム更新

女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が26日、自身のインスタグラムを更新。ピンクをあしらった“桜ヘア”を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

カメラに向けて笑みを浮かべているセキ。記した文字は「迎」で、花びらの絵文字などを添えた。

髪型はツインテールで、桜を想起させるようなピンクをあしらっている。春にピッタリなキュートなヘアスタイルに、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「春ですね とても似合ってますよ」

「ツインテールか…かわいすぎるぜ」

「超絶かわいい」

「いつもと全然イメージちがうね」

「ユウティン アイドルみたーい」

「素敵です」

今月6日に28歳になったセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、2017年から日本ツアーに参戦。2022年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。昨季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位。今季は台湾ホンハイレディースで50位タイとなった。



（THE ANSWER編集部）