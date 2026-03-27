セキ・ユウティン（撮影は2021年）【写真：産経新聞社】

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インスタグラム更新

　女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が26日、自身のインスタグラムを更新。ピンクをあしらった“桜ヘア”を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。

　カメラに向けて笑みを浮かべているセキ。記した文字は「迎」で、花びらの絵文字などを添えた。

　髪型はツインテールで、桜を想起させるようなピンクをあしらっている。春にピッタリなキュートなヘアスタイルに、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「春ですね　とても似合ってますよ」
「ツインテールか…かわいすぎるぜ」
「超絶かわいい」
「いつもと全然イメージちがうね」
「ユウティン　アイドルみたーい」
「素敵です」

　今月6日に28歳になったセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、2017年から日本ツアーに参戦。2022年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。昨季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位。今季は台湾ホンハイレディースで50位タイとなった。

（THE ANSWER編集部）