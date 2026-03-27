28歳女子ゴルファーが「アイドルみたーい」 “桜ヘア”に熱視線「超絶かわいい」「春ですね」
インスタグラム更新
女子ゴルフのセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が26日、自身のインスタグラムを更新。ピンクをあしらった“桜ヘア”を公開すると、ファンから賛辞が相次いだ。
カメラに向けて笑みを浮かべているセキ。記した文字は「迎」で、花びらの絵文字などを添えた。
髪型はツインテールで、桜を想起させるようなピンクをあしらっている。春にピッタリなキュートなヘアスタイルに、ファンから様々なコメントが寄せられた。
「春ですね とても似合ってますよ」
「ツインテールか…かわいすぎるぜ」
「超絶かわいい」
「いつもと全然イメージちがうね」
「ユウティン アイドルみたーい」
「素敵です」
今月6日に28歳になったセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、2017年から日本ツアーに参戦。2022年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。昨季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位。今季は台湾ホンハイレディースで50位タイとなった。
（THE ANSWER編集部）