初代iPhoneの登場から20年という大きな節目を目前に控え、アップルは同製品の歴史を根本から書き換えるような史上最大の刷新を準備しているようです。

ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルは「折りたたみiPhone」と、真のフルスクリーンデザインを実現した「20周年iPhone」を準備しているとのこと。

折りたたみiPhoneは2026年の秋に、20周年iPhoneは2027年にも登場するといいます。

これまでの情報によれば、折りたたみiPhoneは本のように開き、動画視聴やゲーム、マルチタスクに適したデザインになる見通しです。また、iOS 27も折りたたみiPhone向けに最適化され、アプリの並行表示が可能になるとされています。カメラは背面に2つ、前面に1つ搭載され、顔認証機能「Face ID」の代わりに指紋認証機能「Touch ID」が電源ボタンに内蔵される模様です。

一方、20周年iPhoneは湾曲したガラス製の筐体を持ち、ディスプレイに切り欠きのないシームレスなデザインになる見通し。フロントカメラは画面の下に配置されるとみられています。

この史上最大の刷新を指揮するのはジョン・ターナス氏。アップルの次期CEOの最有力候補とも目されています。この歴史的プロジェクトの成否は、彼自身のキャリアのみならず、アップルの次の10年の命運を占う重要な試金石となるでしょう。

Source: ブルームバーグ

Via MacRumors

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