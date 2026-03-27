プロ野球2026開幕 セイバーメトリクスが導き出す「優勝チーム」はここだ!【セ・リーグ編】

統計データを客観的に分析阪神の連覇なるか? 主砲が抜けた巨人・ヤクルトはどうなる?

ＷＢＣの熱狂が過ぎ去り、ついに’26年のプロ野球レギュラーシーズンが開幕。

毎年、この時期にはテレビや新聞でさまざまな野球評論家が順位予想を繰り広げるが、FRIDAYはそれらとは異なるアプローチを取ることにした。野球のプレー結果を統計学的に分析し、選手の能力や貢献度を客観的に評価する「セイバーメトリクス」の手法を用い、主観を排除した″科学的な成績予想″をもとに、ペナントレースを占うのだ。

具体的には、データの運用などを行う株式会社『ＤＥＬＴＡ』に協力を仰ぎ、過去３シーズンの各球団の情報を徹底的に分析。そこから導き出された「ＷＡＲ（Ｗｉｎｓ Ａｂｏｖｅ Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）」という指標から、各チームの予想勝敗数を算出する。『ＤＥＬＴＡ』のアナリスト・宮下博志氏が話す。

「ＷＡＲとは、『一人の選手が、控え選手と比較してチームの勝敗をどれだけ増やしたか』を表す数字です。たとえば、ワールドシリーズ連覇を果たした昨季のドジャースの大谷翔平（31）が記録したＷＡＲは9.4。たった一人でドジャースに9〜10の勝ち星を上積みしたことになります。

こうした各個人のＷＡＲを合計したものに、ベースの47勝を足し合わせた数値が、その球団の予測勝利数となります。合計ＷＡＲが28なら、そのチームはシーズンで75勝するという計算です」

投手の個人ＷＡＲは奪ったアウトの数や奪三振、被本塁打、与四死球の数などから算出され、野手ＷＡＲは守備、走塁、打撃の総合値で算出される。2.0でレギュラークラス、5.0でオールスタークラス、6.0以上でＭＶＰ級の活躍とされており、日本球界では1.0あたり年俸１億円の価値があるのだという。

今回は直近３年間（’23〜’25年）のデータをもとに計算しているため、昨年に大ブレイクした選手のＷＡＲはやや低めに算出されていることを付記しておく。たとえば、昨シーズンに巨人の正遊撃手として打率３割を記録し、ゴールデン・グラブ賞を獲得した泉口友汰（いずぐちゆうた)（26）は、ＷＡＲ6.1を記録したが、’23年は入団しておらず、’24年は控え選手だったことから、「昨年以上の成績を残す可能性は高くない」という予想だ。

さっそくセ・リーグから見ていこう。村上宗隆（26）のメジャー挑戦で主砲を欠くヤクルトは、２年連続の最下位筆頭候補だ。

「内山壮真（23）や塩見泰隆（32）などケガ人が多く、山田哲人（33）、ドミンゴ・サンタナ（33）やホセ・オスナ（33）ら中軸の年齢層が高い。村上が抜けた穴を埋める好材料がありません」（前出・宮下氏）

’24年にリーグ３位から″下剋上″の日本一を達成し、昨季もリーグ２位に入ったＤｅＮＡは、なんと５位の予想だ。

「投手陣を支えたトレバー・バウアー（35）、アンドレ・ジャクソン（29）、アンソニー・ケイ（31）、ローワン・ウィック（33）という４人の外国人が抜けたことが大きい。阪神から移籍してきたジョン・デュプランティエ（31）一人では、その穴を埋めることは難しいでしょう。タイラー・オースティン（34）が抜けた打線を、牧秀悟（27）や筒香嘉智（34）ら長距離ヒッターたちがどれだけ盛り上げられるかにも注目ですね」（ベイスターズＯＢで野球解説者の高木豊氏）

データはＤｅＮＡに残酷な現実を突きつけている。

「筒香や宮粼敏郎（37）といったベテラン選手は出場機会が減ることが予想されます。森敬斗（24）や度会隆輝(りゅうき)（23）など期待の若手が伸び悩んでいるのも、５位予想の要因です。打線は牧や筒香への依存を脱却できるか、投手はＷＡＲ2.2予想の東克樹（30）以外に新たな柱を作れるかが課題です。藤浪晋太郎（31）は、データ的に見ると先発よりも１イニング限定向きの投手……。四死球が多いとローテーションピッチャーとしては計算しにくいんです」（前出・宮下氏）

中日は今季に飛躍か？

オフに主力候補が薬物事件で逮捕されるという悲劇に見舞われた広島は、昨年と変わらず４位の予想。

「とはいえ、投手陣の合計ＷＡＲはリーグトップの10.5です。ショートには昨季首位打者の小園海斗（25）がいますし、矢野雅哉（27）や坂倉将吾（27）、中村奨成（26）ら若手野手陣がこれから全盛期を迎えることを考えると、順位を一気に伸ばすポテンシャルを秘めていると言えます」（同前）

驚くべきは、’22〜’24年に３年連続の最下位の屈辱を味わい、昨季も４位に沈んだ中日が、３位とＡクラス入りを果たすと予想されていることだ。

「ＷＢＣに出場した高橋宏斗（23）、金丸夢斗（23）らを擁する先発陣に加え、昨季セーブ王の松山晋也（25）などリリーフ陣も強力です。また、中日の本拠地である『バンテリンドーム ナゴヤ』には今季から『ホームランウイング』が新設され、ホームランが出やすくなった。細川成也（27）ら長打力のある野手陣の打撃成績は間違いなく向上するでしょう。昨年優勝した阪神に唯一、勝ち越している点も、今季の飛躍を予感させます」（野球解説者の藪恵壹氏）

中日の戦力向上は、データにも表れている。前出の宮下氏が話す。

「注目したいのは岡林勇希（24）です。彼は昨季に打率.291を記録した打撃も魅力ですが、俊足を活(い)かした広い守備範囲、そして強肩でもチームに貢献しており、今季もＷＡＲ3.3を記録することが予想されています。また、捕手の石伊雄太（25）、セカンドの田中幹也（25）など、打撃成績だけを見ると目立たないものの、守備での貢献度が高い選手が多いのも中日の特徴。昨季は二軍が優勝していますし、若手の活躍次第で順位を大きく上げる可能性は高い」

ヤクルトと同様、主砲の岡本和真（29）がメジャーに移籍した巨人は、昨年の３位から順位を上げて２位の予想。いったいなぜか。

「ショートの泉口は今季ＷＡＲ3.9を稼ぎ出す予想で、セカンドの吉川尚輝（31）、キャッチャーの岸田行倫（29）などセンターラインが強い。開幕には出遅れていますが、エースの山粼伊織（27）ら先発陣に、大勢（26）やライデル・マルティネス（29）を擁する救援陣が控えているのも強みです。投手の合計ＷＡＲの予測は10.2で、10.4の阪神と遜色ありません。昨年から不調が続く右腕の戸郷翔征（25）が復活できるかどうかがポイントです」（前出・宮下氏）

５チームの入れ替わりが激しいセ・リーグ。１位予想の阪神は、岡田彰布前監督（68）もなし得なかった「アレンパ」を藤川球児監督（45）のもと本気で狙う。とくに、リーグトップの合計ＷＡＲ19.1を誇る野手陣に注目だ。

「ＷＢＣでも活躍した佐藤輝明（27）、森下翔太（25）は、今年も高いＷＡＲを記録することが予想される。とくに森下は守備面での貢献も大きく、予想ＷＡＲは佐藤を上回る4.8です。昨季防御率0.17の石井大智（28）の離脱は痛いですが、及川(およかわ)雅貴（24）ら充実のリリーフ陣がいますから、そこまで大きな影響はない。唯一の懸念点は、野手の年齢でしょう。近本光司（31）、大山悠輔（31）、坂本誠志郎（32）など30代が多く、中野拓夢（29）も今季で30歳。30代の選手がキャリアハイの成績を残す可能性は低い」（同前）

『FRIDAY』2026年4月10日号より