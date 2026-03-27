《NEW》たっぷり使えて嬉しい◎【3COINS】食材をオシャレに保存！「消耗品」をチェック

毎日使う「消耗品」は、つい実用性を重視してしまいがち。【3COINS（スリーコインズ）】では、オシャレで便利なストックバッグを販売しています。食材の保存や日用品の整理整頓にも利用できるストックバッグは、消耗品ながら目に入る機会が多く、オシャレなデザインでたっぷり使えたら嬉しいと考えている人も多いのでは。2026年3月2日に発売したばかりの新商品なので、ぜひチェックしてみてください。

たっぷり入ってコスパ良し！

カラフルなデザインが目を引くこちらは、「マチ付きストックバッグ：M」です。約縦21 × 横19 × マチ3cmのサイズで、食材の小分けにちょうどいい大きさかも。冷蔵だけでなく冷凍にも対応しており、マチがあるため、厚みがある物もきれいに収まります。ストックバッグが入っている箱も、シンプルかつおしゃれなので、そのまま置いてもインテリアになじみそう。1箱30枚入で、\330（税込）とリーズナブル。デザイン違いやサイズ違いもあるので、用途に合わせて、楽しく選べそう。

デザインも機能も◎ アルミ3層構造のストックバッグ

ポリエチレン製のストックバッグが多い中、「マチあり アルミストックバッグ30枚：SS」は、アルミを使った3層構造。公式サイトによると、「ダブルジッパー付きでしっかり密閉、保存に便利」「酸化・湿気・におい移りを防ぎます」とのこと。コーヒー豆、茶葉、サプリメントといった香りを逃がしたくない食品や、小分けして持ち歩きたい食品等を入れるといいかも。さらに、「冷凍庫で素早く冷やせる」（公式サイトより）のだそうで、キッチンで大活躍する予感。ただし、電子レンジは使用不可です。価格は30枚入で、\330（税込）。同柄のSサイズや柄違いのMサイズも展開されているので、ぜひチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A