これからケンカが始まるの？！ そんな一触即発の雰囲気に見える「みぬ太郎」と「みぬ次郎」くん。手をあげた後、飛びかかるのかと思いきや……その後の意外な展開に約2,500ものイイねが集まっています。

コメントには「やらないステップ(笑)」「ケンカではなく挨拶ですかね」などの声が届いています。

【動画：廊下で見つめあう2匹の猫→おててを高くあげた次の瞬間…『予想外すぎる行動』】

やらんのかーい！

Xアカウント『みぬ太郎とみぬ次郎』に投稿されたのは、一触即発に見える2匹の猫の姿。

廊下で見つめあい、お互いに手を高くあげて、どう見てもこれからケンカが始まる雰囲気だったといいます。

これは、やるのか？？

……しかし、そのまま手はスッと下りてしまったとか。え、肩すかしすぎない？ 見ていた多くの人が「やらんのかーい！」ってズッコケてしまったかもしれません。

そんなことは関係ないとばかりに、何事もなかったようにすれ違ったという、みぬ太郎くんとみぬ次郎くん。

拍子抜けしながらも、クセになって何度も見てしまう２匹の様子には「やらんのかーーい！！ おもしろ可愛い(笑)」「ただ挨拶しただけ！？」といったコメントが寄せられていました。

表情豊かな2匹

普段もさまざまな表情を見せるという、みぬ太郎くんとみぬ次郎くん。

肩すかしではなく、しっかりと背を丸めた立派なやんのかポーズを見せることもあるのだとか。アニメや漫画に出てきそう！

時には2匹そろって未知の物体(ロボット型の掃除機)に警戒心を見せることも。2匹とも「なんだこいつ」という顔をしていたそう。

お腹を全開で見せた無防備な姿なのに、表情だけはキリリとした顔をするギャップも魅力的だといいます。

Xアカウント『みぬ太郎とみぬ次郎』では2匹のカワイイ姿をたくさん公開中。フォローして、ぜひチェックしてください！

写真・動画提供：Xアカウント「みぬ太郎とみぬ次郎(@minuminutaro)」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。