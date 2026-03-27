例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は２０２６年度から、４月５日開催の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催される。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタートとなる。順位は１部、２部でそれぞれ分かれるが、実質、同じレースで真剣勝負する。主催の関東学生陸上競技連盟（関東学連）は２４日に各校（３人以内）の出場選手を発表した。

１部で４連覇を狙う山梨学院大のブライアン・キピエゴ（新４年）が優勝候補の筆頭。そのキピエゴに、今年１月の第１０２回箱根駅伝９区で２位と好走した早大の小平敦之（新４年）、同８区４位の中大・佐藤大介（新３年）、同７区２位の順大・玉目陸（新３年）らが挑む。

関東インカレの男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

青学大は鳥井健太（新４年）、福冨翔（新３年）、榲山一颯（すぎやま・いぶき、新２年）と箱根駅伝Ｖメンバー以外の好調な３人が臨む。

国学院大は箱根駅伝９区３位の野田顕臣（新２年）をはじめ、箱根駅伝出場メンバーから外れた吉田蔵之介（新４年）、岡村享一（新３年）が出場する。

序盤からハイペースで飛ばすことが濃厚なキピエゴに、積極的な走りを持ち味とする青学大の榲山、国学院大の野田らが食らいつくか。新年度早々から熱いレースが期待される。

ハーフマラソン以外の競技は、５月２１〜２４日に栃木・カンセキスタジアムとちぎで開催される。

関東学連の原晋・箱根駅伝対策委員長（５９）＝青学大監督＝は「５月の関東インカレでハーフマラソンを走ることは選手の負担が大きい。暑熱対策として加盟各校から開催時期の変更の要望がありました。４月上旬に開催されることでロードシーズンとトラックシーズンの期分けができます。箱根駅伝常連校のトップ選手が真剣勝負します。盛り上がることは間違いありません」と期待を込めて話している。