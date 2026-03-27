巨人は２６日、開幕戦となる２７日の阪神戦（東京Ｄ）で２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら・２１）＝ムラサキスポーツ＝がセレモニアルピッチを務めると発表した。

木村は「この度、読売巨人軍の開幕戦で始球式という大役を務めさせていただくことになり、大変光栄に思うと同時にこのような貴重な機会を与えていただき、心から感謝申し上げます。私は、ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード競技 ビッグエア種目で念願の金メダルを獲得することができましたが、これは私１人の力ではなく、家族やサポートスタッフ、スポンサー様の支え、そして日本から応援いただいた皆様の声援が力となり成し得ることができたと思っています。金メダル獲得で皆様へスノーボードの魅力が伝わり、少しでもスノーボードに興味を持ってもらえたらうれしいです。一度でもゲレンデに足を運びスノーボードを楽しんでもらえたらと願っています。ウィンタースポーツ発展のためこれからも頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。最後にこのような素晴らしい場に立たせていただけることをかみ締めつつ、楽しみたいと思います」とコメントした。