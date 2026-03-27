静岡第一テレビは、新レギュラーバラエティー番組「金曜モンスター」を４月１７日午後７時より放送を開始する。開局以来初となるゴールデン帯のレギュラーバラエティー番組で、お笑い芸人の宮川大輔と、元サッカー日本代表の内田篤人さんが出演。静岡出身の内田篤人さんは、バラエティー番組初のレギュラー出演！プライベートでも親交の深い2人が、静岡を舞台に“全力”で遊び尽くす。番組の進行役は、お笑いコンビ・サバンナの八木真澄。個性的な視点で2人をナビゲートしながら、静岡のさまざまな魅力を引き出していく。

都会でもない、かといってド田舎でもない―。そんな“ある意味ちょうどいい”静岡を舞台に、３人が本気で遊び、本気で驚き、本気で笑う。番組では、ユニークな場所や体験、個性あふれる人々との出会いを通して、静岡を「モンスター級のクセ強県」へと進化させることを目指します！笑いと発見が詰まった“進化系ローカルバラエティー”として、静岡の新たな魅力を発信していく。

【出演者コメント】

■宮川大輔

「うっちーと共演できるところがレアかなと。うっちーは静岡出身なので、一緒に静岡で遊べるというのが幸せだなと。それを八木さんがバシッと仕切ってくれますので安心しています（笑）静岡第一テレビでゴールデン番組をやらせていただけて本当に幸せです！みなさん、本当にたくさんの方に見ていただきたいと思います。そしてできるだけ、静岡の色々なところを回って盛り上げていきたいと思いますのでこれからよろしくお願いします！」

■内田篤人

「地元静岡の番組ということで、非常に楽しみです！清水で撮影でしたが、僕は高校３年間、清水東高校に通っていたので。なかなか地元に帰ってこられるチャンスがなかったので、今後定期的に帰って来られて、非常に嬉しいなと思います。ゴルフや釣りをしたり、やりたいことをやらせてくれそうな雰囲気があるので、暴れようかなと！新しい静岡も発見していきたいなと思います。ぜひみなさんに見ていただいて、楽しんでいただけたらなと思います！よろしくお願いします！」

■八木真澄

「２０年前にサバンナとして仕切りの仕事を失いまして、20年ぶりの進行役をします！（笑）精一杯頑張りますので、見てくれたらうれシイタケ〜！」