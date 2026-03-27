動物病院に2週間以上入院している愛犬の様子が送られてきました。「さみしがってるだろうな…」そう思ったのにまさかの…！？予想外すぎるわんこの姿には「良くしてもらってるんだね」「可愛い笑顔♡」「良かった…！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2週間入院している犬→病院からLINEが届いたので、確認した結果…思っていたのと違う『まさかの光景』】

入院している愛犬の様子がLINEで…

Instagramアカウント「akainumaru」に投稿されたのは、柴犬の女の子「まる」ちゃんの動物病院でのお姿。というのも、2週間以上病院に入院しているため、お父さんもまるちゃんに会えなくてさみしく思っていたといいます。

すると病院からLINEが…！『きっとまるの様子を送ってくれたのだろう』と思ったお父さん。まるちゃんも自分と同じようにさみしがっているだろうと、恐る恐るLINEを開きました。

そこにはこれ以上ないほど笑顔のまるちゃんの姿が…！両サイドにはスタッフのお姉さんも。女の子のまるちゃんですが、まさに「両手に花」といった状態だったそう。

まさかのデレデレ笑顔♡

家では見せないデレデレ顔のまるちゃんには、お父さんもちょっぴりジェラシーを感じてしまったそう。しかしこれも病院のみなさんに可愛がられ、良くしてもらっているからこそ。まるちゃんの笑顔を見れば一目瞭然だったといいます。

予想と180度違う愛犬の様子に驚きつつも、安堵したお父さん。もしかすると、お父さんを安心させるための作り笑顔だったのかも…！？真相はまるちゃんにしか分かりませんが、いずれにしてもまるちゃんの表情にはお父さんも救われたことでしょう。

この投稿には「とっても可愛い笑顔！」「病院の方々が良くしてくれたんだね」「デレデレ顔で安心♡」などのコメントが寄せられています。その後、まるちゃんは無事退院し、お家に帰れたそうですよ♡

お父さんの「わかる？」の言葉に…！？

お父さんとの意思疎通がバッチリなまるちゃんの姿もご紹介！この日、車のカギがテーブルにあることをまるちゃんに伝えたお父さん。『わかる？』この言葉を聞いた途端、ビューンッと走っていったとか。

遠くで何やら格闘しているな…そう思ったら、車のカギを咥えて戻ってきたそう。はいどうぞ！とお父さんの手にカギを渡すこともできるなんて驚きです。車のカギを持ってくるとお出かけできることを分かっているのでしょう。もちろん、この後お父さんとのお出かけを満喫したまるちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「akainumaru」から、優しいけどちょっぴりツンデレ…！？そんなまるちゃんの日常をぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akainumaru」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております