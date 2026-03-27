「とにかく野球が好きで…」普段の偉才はどんな人？　ド軍キケが告白する大谷翔平の“日常”「ただただ漫画を読んでるよ。マジで」

普段からチーム内のムードメーカーとして存在感を示しているキケ。彼の目に大谷はどう映っているのだろうか(C)Getty Images

充実のキャリアを送る大谷翔平（ドジャース）は、日頃、仲間たちにどのような顔を見せているのか。いまや世界で知らぬ人がいないとも言われるメガスターの気になる舞台裏の表情を同僚戦士が明かした。

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証言者となったのは、キケ・ヘルナンデスだ。現在34歳の元気印は、現地時間3月25日にアメリカ国内でチェーン展開している有名ピザ店『Prince St. Pizza』のYouTubeチャンネルに出演。そこで同店のコンテンツクリエーターを務めるビッグ・ニック氏から「オオタニってどんな感じの人なんだい？」と問われ、「一言で言って最高。本当にいい奴だよ」と即答。そして、クラブハウスや移動中に見せる一面を明かした。

「実は結構、おちゃらけた奴でもある。冗談を言うのが好きなんだ。それでいて明るくて、すごく努力家だ。ものすごくね」

しみじみと大谷の素顔を語るキケは、「あいつの持っている才能ってものは、誰も見たことがないレベルだ。でも、それに対して努力しなきゃ、あのプレーは絶対にできないし、誰も追いつけない」とも吐露。そして、「普段はほとんど姿を見ることもないんだ。あいつは、二刀流をやるために色んなところで準備をしなきゃいけないからね」と証言した。