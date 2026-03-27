人間の幸福は、ポケットに何が入っているかよりも、頭のなかに何が入っているかにかかっている。

お金や持ち物が増えれば幸せになれる――そう信じて走っているのに、なぜか心は満たされない。日々の満足を決めるのは、「何を手に入れるか」より、「どう受け取り、どう味わうか」です。幸福の土台を育てるにはどうすればいいのでしょうか。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』をもとに解説します。

お金より大切なものは「自分で考える力」

人間の幸福はポケットに何が入っているかよりも、

頭のなかに何が入っているかにかかっている。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

私たちはつい、お金や持ち物の多さが幸福を決めると思ってしまう。

けれど実際には、何を持っているかよりも、それをどう受け取り、どう考え、どう味わうかのほうが、日々の満足を大きく左右する。

たくさんのお金があっても、心の中が不安や退屈で満ちていれば、幸福は長続きしない。

反対に、外から見れば派手ではない暮らしでも、考える力や感じる力、楽しみを見つける力があれば、人は静かに満ち足りて生きることができる。

ショーペンハウアーが重んじたのは、まさにそうした内面の豊かさだった。

知識の量そのものではなく、自分の頭で考え、自分なりの見方を育てること。

目の前の出来事をただ消費するのではなく、意味を見つけ、理解し、自分のものにしていくこと。

そうした力がある人は、ひとりの時間も退屈せず、外の評価にも振り回されにくい。

なぜなら、楽しみや満足の源が自分の内側にあるからだ。

お金は生活を助けてくれる大切な道具である。

しかし、それだけで心の空しさまで埋められるわけではない。

本当に人を支えるのは、教養、思索、想像力、そして物事を自分の言葉で受け止める力だろう。

ポケットの中身は、運や状況で増えたり減ったりする。

だが、頭の中に育てたものは、簡単には失われない。

だからこそ、幸福を外にばかり求めるのではなく、自分の内側を少しずつ豊かにしていくことが大切なのだ。