巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板し、１月に現役を引退した沢村拓一さん。サプライズで“お疲れ様会”を開いてもらったと明かした。

２６日までに自身のインスタグラムを更新し「山口さんにご飯に誘われてサシ飯かな？なんて思ってたら内海さん登場、小山も淳平さんも来て、杉内さんも降臨。サプライズの会でした」。巨人２軍で投手チーフコーチを務める山口鉄也さんは自身のインスタグラムで「澤村拓一お疲れ様会」を開いたと報告し「１５年間お疲れ様でした…！！少しゆっくりしてまた…！！」と沢村さんをねぎらった。

沢村さんは「先輩方の大きい背中を追いかけて始まったプロ野球生活。仕事は立場ではなく役割。尊重の中にも厳しさと愛情、沢山の事を教えてくれました」と感謝。「素晴らしい時間をありがとうございます！！！ゴルフは負けたくないから練習しとこ」とつづった。

山口さんと、巨人で投手コーチを務める内海哲也さん、同じく巨人で投手チーフコーチの杉内俊哉さんと記念撮影。山口さんも同じ写真を投稿し、コメント欄には「懐かしいメンバー」「あの頃の投手陣ーー！！！！豪華！！」「皆さん 楽しそう」「一番好きだった頃のジャイアンツ投手陣！」「名手たち」とフォロワーは大興奮していた。