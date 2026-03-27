◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝 スウェーデン３―１ウクライナ（２６日）

欧州プレーオフの準決勝８試合が行われ、８チームが決勝に進出した。スウェーデン―ウクライナの一戦は、スウェーデンが３―１で勝利し、日本と同組となるＦ組の“ラスト１枠”入りに王手をかけた。

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日本、オランダ、チュニジアと同じＦ組の欧州プレーオフ枠（パスＢ）出場を懸けた一戦は、スウェーデンに軍配が上がった。

前半６分、英プレミアリーグ・アーセナルで今季１１得点のＦＷギェケレシュが左からのクロスを押し込んで先制に成功。ＦＷ前田大然と同僚のセルティックＦＷニグレンがアシストをマークした。

後半６分にもギェケレシュが相手ＤＦラインの背後に抜け出し、落ち着いて右足を振り抜いて追加点。エースは同２８分にもＰＫを沈め、ハットトリックをマークした。

予選では低調なパフォーマンスに終始しながらも、かつてチェルシーなどを率いたポッター氏を新監督に迎え、再出発の１勝。リバプールＦＷイサク、トットナムＭＦクルゼフスキ、ユベントスＤＦホルムら主力選手を負傷で欠きながらも、選手層の厚さを示す勝利となった。