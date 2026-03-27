「幼少期は、僕の漫画のような幸せばかりではなかった」。家族の絆を温かく描き、日本中を泣かせてきた鉄拳さん。しかしその原風景にあるのは、小3で母を亡くした絶望と、わずか1年後に「再婚」を焦る父への激しい不信感でした。母の葬儀の日、実感がわかないまま電柱に石を投げ続けていた少年。大人には不謹慎に映るその行動も、巨大な「死」から心を守るための、子供なりの防衛本能だったのかもしれません。再婚を望む父と、母との歩幅を守りたかった息子。パラパラ漫画の行間には描かれなかった、あまりに切実な「漫画とは違った」家族の肖像に迫ります。

【写真】「はにかむ姿がかわいい」大好きな母と幼少期の鉄拳さん（全17枚）

受け止められるまで「数年」かかった母の死

スキー場の喫茶店でおしるこを食べる鉄拳さんとお母さん

── 鉄拳さんといえばこれまで数々のパラパラ漫画で、たくさんの人を感動させてきました。家族をテーマにした漫画が多いと思いますが、ご自身の経験がモデルなのでしょうか？

鉄拳さん：参考にすることもありますが、現実は漫画のような幸せな思い出ばかりではありません。僕が小学3年生のときに母をガンで亡くしてから、父との関係は長く気まずい時期が続きました。今では帰省するたびに食事や旅行をするなど円満な関係ですが、そこまでの道のりは長かったと思います。

── お母さんとの記憶で、今も鮮明に残っているものはありますか。

鉄拳さん：母は病弱で、僕が小さいころから入退院を繰り返していました。でも、たまの外出の記憶はよく覚えています。ピクニックへ行くと、父と兄はスタスタ先へ行ってしまうのですが、僕は歩くのが遅い母に合わせて少し先で待っている。すると母がとても嬉しそうにするんです。スキー場でも、滑りに行く二人を尻目に、僕と母は喫茶店でおしるこを食べていました。そんな、二人だけの歩調の記憶を、よく覚えています。

── お母さんが亡くなったときのことは。

鉄拳さん：隣のおばさんから聞きました。最初はまったく信じられず、兄と二人、自宅前の電柱に石を投げて気を紛らわせていました。葬儀の間も、母親が亡くなったことを頭では理解していても、感情が追いつかずにすぐには実感がちっともわかなくて。 本当に亡くなったのだと理解して、布団の中で思い切り泣けたのは、数年経ってから。かなりのタイムラグがありました。

「裏切り」に感じた、早すぎた父の再婚話

お母さんが亡くなってからの日々

── お母さんが亡くなってから、生活はどう変わりましたか。

鉄拳さん：父は理髪店を経営していましたが、母というパートナーを失い、朝6時から夜21時まで一人で働くようになりました。家事は僕と兄の担当。祖母や叔母も手伝いに来てくれましたが、基本は兄弟二人で惣菜を買ってしのぐ日々でした。

── そんな多忙な生活のなかで、お父さんは再婚を考えた。

鉄拳さん：母が亡くなって1年くらい経ったころ、父がお見合いをしたようで、二人の女性が家に来ました。一人の方は赤ちゃんを背負っていて、僕たちに一生懸命話しかけてくれましたが、どう接していいかわからず隠れていました。

もう一人の方は父が気に入っていたようです。ある日、父とお風呂に入っているときに「またうちに来て、とその人に言ってくれないか」と頼まれました。でも、どうしても言えませんでした。 僕にとって母は亡くなった母だけであって、父はもしかしたら家事や子育てをしてくれる人を求めていたのかもしれませんが、僕には再婚する必要性を感じられなかった。結局、どちらの女性も二度と来ることはなく、父も再婚しませんでした。

不器用な父が見せた「どうにかしなければ」という焦り

父と2時間かけて富士山が見えるスポットへ

── 3人での生活が続くなかで、お父さんとの溝は埋まっていきましたか。

鉄拳さん：母がいたころは、母を介して父とも話せましたが、二人きりだと緊張して会話が続かない。父もこのままではまずいと思ったんでしょうね。小学校高学年のとき、急に「ドライブに行こう」と誘われました。

2時間かけて富士山が見えるスポットへ行きましたが、車中はずっと静かなまま。会話が盛り上がるわけでもない。でも、父が今の僕との関係をこのままにしたくないという気持ちは伝わってきました。

── その「焦り」が、関係を変えた。

鉄拳さん：はい。父も一人の人間として悩んでいるんだな、と。それ以来、僕もなるべく父と話そうと心がけるようになりました。

なので、僕の家族との思い出は、漫画のような幸せな思い出ばかりではありません。どちらかというと「言葉にならない思い」をたくさん抱えてきたように思います。

…

誰かのために良かれと思ってしたことが、一番大切な人の心を深く傷つけてしまう。「生活を立て直したい父」と「母を失った傷が癒えない子」。どちらも間違っていないからこそ、その溝は深く、沈黙は重くなります。

あなたは、家族という逃げ場のない関係のなかで、どうしても「受け入れられなかった言葉」や、今も忘れられない「あの日の沈黙」はありますか？



取材・文：酒井明子 写真・イラスト：鉄拳