◆センバツ第８日 ▽２回戦 専大松戸８―３九州国際大付（２６日・甲子園）

８強が出そろった。専大松戸（千葉）は、「９番・ＤＨ」で先発出場した吉田颯人（はやと）捕手（２年）が８回にＤＨ制導入後、甲子園１号となる左越え３ラン。高校球史に名を刻む一発などで昨秋の明治神宮大会王者・九州国際大付（福岡）を下し、２０２３年春の過去最高成績に並んだ。

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春の夜空にアーチをかけた。専大松戸・吉田は一塁を回ると、力強く拳を突き上げた。甲子園ＤＨ初本塁打−。歴史に名を刻んだのは公式戦初出場、背番号２０の２年生だ。黒土のダイヤモンドを一周すると、笑顔の持丸修一監督（７７）とハイタッチを交わした。

「ビックリしてます。ＤＨで記念すべき１号を打てたのは良かった。小さい時から甲子園は憧れの場所。練習試合も含め高校通算１号です。打った瞬間、暗くて打球が見えなかった」

２点リードの８回１死二、三塁。３ボール１ストライクからの５球目、内角高めの直球を強振した。打球は左翼席に飛び込む、値千金のダメ押し３ランだ。そこまで３打数無安打。代打を送らなかった指揮官の期待に一発回答した。「全然、手が痛くなくて、真芯だったんだな」と笑った。

昨秋の県大会では背番号２４の控え捕手。秋の関東大会ではベンチ入りを逃した。「悔しかったです」。冬場の自主練習では下半身を使って振り切る打撃練習に没頭。今大会では背番号２０でメンバー入りした。

「メンバーに入れなかった人の気持ちも出し切りたくて」。任されたのはＤＨ。攻撃中はベンチ裏で素振りを繰り返した。「守備がない分、疲労はたまらない。打撃だけに集中できた」。甲子園のベンチ入りが２０人に増えた２０２３年以降、「２０番」の一発も初めてだった。

意外性の男だ。記録員の早川夕渚さん（３年）は「不思議オーラが出ていて、行動を見ていても何をするのか分からない」と証言。この日、先発した同期の左腕・小林冠太は「突然踊り出したり、鼻歌を歌ったりすることもある」と言った。そんな１６歳が、史上初の大仕事を成し遂げた。

持丸監督は９番での起用に「気楽に打てる。ＤＨがあるから使ってみようと。ＤＨがなかったらベンチには入ってない。とにかくビックリ」と笑みを浮かべた。次戦は昨秋の関東大会準決勝でコールド負けした山梨学院が相手だ。甲子園４強となれば同校史上初。「しっかりつなぐ打球を打ちたい」と吉田。再び、歴史を変える一撃を放つ。（加藤 弘士）