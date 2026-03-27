タレント、モデルの明日花キララ（37）が26日夜、Xを更新。自身の顔と、元AKB48のタレント福留光帆（22）の顔を並べたポストに対し、私見を述べた。

明日花は、一部ユーザーが明日花の顔写真と福留の顔写真を左右に並べ、明日花のほうを「女性が好きな顔」とし、福留のほうを「男性が好きな顔」と書いたポストを添付。「女だけど福留さんの顔好き」とつづった。

これに対しさまざまな反響のコメントが多く寄せられたが、明日花は続くポストで「私と福留さんは顔の系統が真逆。だから本当は好きじゃないんでしょとか、マウントだの女特有の心理だの深読みしてくる人らシンプルに人生の解像度低すぎ」と一部の声に対し返答した。

そして「その系統ごとに好きな顔なんてたくさんあって良くない？例えばミンジさん、ソリュンさん オマゴルユアさん、ルセラチェウォンさん自分とは顔かけ離れてるけど好き。それで良くないか 自分の顔との距離感で顔の好きを決めてると思ってる人、皮肉を捻り出す暇あるなら福留さんのワードセンスとキレの良さを見習って出直してきてほしい」と述べた。

この投稿に対し「それぞれ良き」「もちろんです。わけのわからない奴らは無視しましょう」「説得力がありすぎる」「ほんとそれ」「どちらとも違う魅力があっていい」などとさまざまな声が寄せられている。