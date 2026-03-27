推しの配信中、背後に女性が映り込み同棲が発覚！？さらにファンが贈ったプレゼントを彼女が着用...次々に【ありえない事実】が明らかになり、大炎上へ…！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！長年熱心に応援していた清純派アイドル。ある日の生配信中に起きた思いもよらないハプニングが、すべてを崩壊させることになります。

私は、ある人気男性アイドルを長年応援しています。彼は「清純派でファンが恋人」を売りにしていて、いつもファンを大切にしてくれる姿が大好きでした。

「俺にはみんながいるから、リアルな彼女なんて絶対に作らない。それがプロとしての覚悟だから」と堂々と言い切る姿に、私はすっかり心をつかまれていました。

少しでも支えたい一心で、生配信では高額な投げ銭をしたり、誕生日には高価なプレゼントを贈ったり…。気づけば、自分の時間もお金も、ほとんど彼に捧げるような生活になっていました。

そんなある日の夜、私はいつものように彼の自宅配信をリアルタイムで見ていました。