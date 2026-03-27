FILA×ILLIT新作スニーカー登場♡可愛さ満点WAVYDAY FLOWに注目

トレンド感と可愛らしさを兼ね備えた新作スニーカーが登場♡FILAから「WAVYDAY FLOW」が発売され、K-POPガールグループILLITを起用した新ビジュアルも公開されました。厚底シルエットにリボンのようなストライプをあしらったデザインは、ガーリーにもカジュアルにもマッチ。さらに購入者限定のノベルティも用意され、見逃せない話題のアイテムとなっています♪

トレンド感たっぷりの厚底デザイン

「WAVYDAY FLOW」は、ボリューム感のある厚底スタイルに、ウェーブ状のカラーラインを組み合わせた旬な一足。

リボンのようなストライプデザインが女性らしさを引き立て、足元からコーディネートを華やかに演出します。

カジュアルなデニムスタイルはもちろん、ワンピースやミニスカートと合わせたきれいめコーデにもぴったり。日常使いしやすく、幅広いスタイリングに取り入れやすいのが魅力です。

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2モデル＆カラー展開をチェック

「FILA WAVYDAY FLOW LT」は9,970円（税込）、カラーはBLACK／BEIGE、サイズは22.0cm～26.0cm（1.0cm刻み）。合成皮革を使用し、耐久性と高級感を兼ね備えたモデルです。

「FILA WAVYDAY FLOW MS」は9,970円（税込）、カラーはBEIGE／PINK、サイズは22.0cm～26.0cm（1.0cm刻み）。メッシュ素材を採用し、通気性に優れた軽やかな履き心地が特徴です。

シーンや好みに合わせて選べる2タイプで、春らしい足元を楽しめます。

ILLITコラボ＆限定特典も見逃せない

今回のキャンペーンでは、ILLITを起用したビジュアルとムービーが公開され、やわらかなピンクやベージュを基調とした世界観が印象的。

さらに対象商品を購入すると、ホログラムステッカー（名刺サイズ）がもらえる特典も実施されています。

開催期間：2026年3月26日（木）00:00～※無くなり次第終了

対象店舗：全国のABC-MART店舗、オンラインストア

※詳細はオンラインストアにてご確認ください。

春コーデに映える一足を♡

可愛さとトレンドを両立した「WAVYDAY FLOW」は、春のスタイリングにぴったりのスニーカー。ILLITのように自分らしいコーディネートを楽しみながら、足元から気分を上げてくれる一足です♡

数量限定のノベルティも魅力なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。毎日のコーデがもっと楽しくなる予感です♪