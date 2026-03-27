半導体大手のロームと東芝、三菱電機の３社が、電気自動車（ＥＶ）などに使われるパワー半導体事業の統合に向けた検討を開始したことがわかった。

統合が実現すれば、世界シェア（市場占有率）２位に匹敵する勢力となる。ロームは自動車部品大手のデンソーからも買収提案を受けており、業界再編の波は混迷度を増している。

省電力のカギ

ロームはこれまで、東芝とパワー半導体事業の統合に向けた検討を始めており、三菱電機が協議に合流する形となる。

ロームの社外取締役などで構成する特別委員会は今後、東芝と三菱電機の３社連合案とデンソー案を比較して検討を進める見通しだ。

パワー半導体は、電流や電圧を制御して機器を動かし、省電力化のカギを握るとされる。ＥＶのほか、データセンター（ＤＣ）や家電、産業用機械など幅広く使われる。

独大手インフィニオンテクノロジーズの開示資料によると、２０２４年の世界のパワー半導体市場は、同社がシェア１７・４％で首位、米オンセミが８・５％で２位となっており、三菱電機は４・６％（４位）、東芝は２・６％（１０位）。ロームは東芝に続く規模とみられている。

争奪戦

ロームは２３年、経営再建に取り組む東芝に計３０００億円を出資した。２４年から両社は半導体事業の提携強化を協議し始めた。一方、デンソーとロームは２５年５月に半導体分野での提携強化を発表。デンソーはローム株の４・９８％（２５年９月末時点）を保有している。

こうした中、今月に入りデンソーがロームに買収を提案していることが判明。ロームと東芝による半導体事業の統合も並行して検討されることになった。三菱電機が今回加わったことで、「ローム争奪戦」はさらに過熱しそうだ。

ＥＶ市場は、世界的な需要の伸び悩みや、トランプ米政権による支援策の廃止などで失速している。

一方で、大量に電力を消費するＤＣ向けには、送電時の電力ロスを低減するパワー半導体の需要が高まっている。いずれの市場でも、海外勢との価格競争は厳しさを増している。

市場環境は大きく動いており、統合交渉の結果は注目を集めている。