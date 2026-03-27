プロ野球が27日に開幕。これを前に、各地で対戦カード同士の監督による前日会見が行われました。

今季からDeNAの一軍監督に就任している相川亮二監督は、現役時代にヤクルトでもプレー。この際、ヤクルトの新監督である池山隆寛監督とも、選手・コーチとして、ともに戦ってきました。

池山監督の印象について相川監督は、監督という立場で対することは初めてだとしながら「池山さんは2軍監督を長くやってらっしゃるというところで、自分としては池山さんと胸を突き合わせて戦っていく。そう覚悟しています」とコメント。

これに対し池山監督は、昨季ヤクルトがDeNAに敗れることが多かった点に触れながら「私たちも挑戦する立場、胸を借りて戦って行きたい」と思いを語りました。

会見後、改めてインタビューに応えた相川監督は、現役時代の池山監督について「華があった選手」と憧れの選手としていたことを言及。それでも「堂々と戦って行くことが絶対に必要」と一歩も引かない思いを明かし、「何か遠慮することもないのですし、本当に勝つ、胸を突き合わせて戦っていく」と、力強く語りました。