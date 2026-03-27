「りくりゅう」ペア“高級外車”で2ショット公開に反響あり！

2026年3月もいよいよ終盤に差し掛かり、世界中を熱狂の渦に巻き込んだミラノ・コルティナ冬季オリンピックの閉幕からおよそ1か月が経過しました。

しかし、日本中に感動の嵐を巻き起こしたアスリートたちの余韻は、今もなお色濃く残っています。

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なかでも、フィギュアスケート・ペア競技において、日の丸を背負い見事なスケーティングで氷上を舞った「りくりゅう」こと三浦璃来選手と木原龍一選手の活躍は、多くの人々の記憶に新しいところでしょう。

オリンピックという究極の大舞台で極限のプレッシャーと戦い抜き、持てる力のすべてを出し尽くした二人の姿は、まさに日本フィギュアスケート界の歴史に新たなページを刻む偉業でした。

そんな息詰まるような激闘の数々から解放され、つかの間の休息時間を過ごすりくりゅうペアの様子がSNS上で公開され、フィギュアスケートファンの間で話題を呼んでいます。

注目を集めているのは、関係者や公式アカウントを通じてシェアされた、移動車内での超リラックスしたオフショットです。

写真に収められているのは、広々とした移動用車両の後部座席に並んで座り、氷上での張り詰めた表情からは想像もつかないほど穏やかで柔らかな笑顔を浮かべる三浦選手と木原選手の姿。

オリンピックという大一番を終え、重圧から解き放たれた充実感と安堵感が、二人の表情から画面越しにひしひしと伝わってきます。

長身の木原選手がゆったりとシートに身を預け、その隣で三浦選手がリラックスした様子でカメラにピースサインを送るその光景は、長年苦楽を共にしてきたペアならではの絶対的な信頼感と、家族のような温かい絆を感じさせます。

この貴重な車内でのプライベート感あふれるワンシーンに対し、ネット上やSNSではファンからの歓喜の声が殺到。

「五輪の激闘本当にお疲れ様です！」「クルマのシートに深くもたれかかっている二人の安心しきった笑顔を見てこっちまで泣きそうになりました」という声や、「リンクの上ではあんなに力強くて美しいのにクルマの中だと普通の仲良し兄妹みたいでギャップ萌え」といった、オンとオフの表情の違いに魅了されるコメントが後を絶ちません。

また、「過酷な練習とプレッシャーから完全に解放されて、ようやく息が抜けた最高の瞬間だね」「このままどこか旅行にでも行ってゆっくり休んでほしい」と、二人の激闘を労い、心身の休息を願う温かいメッセージも数多く寄せられています。

さらにクルマ好きのファンからは、「すごく広くて快適そうな後部座席だけど送迎車は高級ミニバンかな」「大型のSUVだろうか？」「トップアスリートの疲れた体を休めるには最高の空間に見える」といった、彼らが移動で利用しているクルマそのものに興味を示すマニアックな声も上がっており、りくりゅうペアの一挙手一投足がいかに多方面から注目されているかがうかがえます。

ちなみにこの移動車ですが、シートやトリムといった内装デザインの特徴から、高級車の代名詞であるメルセデス・ベンツの大型ミニバン「Vクラス」であると推測されます。

また、3名が並んで腰を下ろしているのは3列目シートですが、日本仕様とは異なる「3分割タイプ」が採用されている点から、現地の欧州仕様モデルの様子。

そしてトップアスリートにとって、過酷な練習拠点から試合会場、そして宿泊施設へと向かう移動車の中は、ただの単なる移動手段ではありません。

周囲の喧騒から離れて心身のスイッチを切り替えるための、極めて重要な「密室のパーソナルスペース」です。

大舞台を前にして極限まで集中力を高める場所であり、そしてすべての戦いを終えた後には、プレッシャーという重鎧を脱ぎ捨てて素の自分に戻れる唯一のオアシスでもあります。

今回公開された移動車内での最高のスマイルは、ミラノでの激闘を全力で駆け抜けた二人だからこそ見せることができる、最も純粋で輝かしい表情だったと言えるでしょう。

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ミラノ・コルティナ五輪という大きな節目を最高の形で乗り越え、さらなる高みへと視線を向けるりくりゅうペア。

心身ともにリフレッシュした二人が、今後どのような新しいプログラムで我々を魅了し、どんな美しい軌跡を氷上に描いてくれるのか。

これからも、彼らのオン・オフ両面での活躍と、移動車内での微笑ましいドライブショットから目が離せません。