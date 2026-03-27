アーセナルFWが衝撃ハット！スウェーデンがウクライナを３−１撃破！次も勝てば北中米W杯で日本と対戦【欧州予選PO準決勝】
現地３月26日、北中米ワールドカップ（W杯）欧州プレーオフ・パスBの準決勝で、ウクライナとスウェーデンがスペインで激突した。同パスのもう１カードはポーランド対アルバニアで、準決勝と決勝を制した１チームが、今夏のW杯において日本、オランダ、チュニジアがいるグループFに入る。
開始６分、アウェー扱いのスウェーデンがいきなり先制。10番のニグレンが送った低く鋭いクロスに、アーセナルでプレーするヨケレスがダイレクトで合わせた。
ビハインドを負ったウクライナは、19分にミコレンコの突破からヴァナトがチャンスを迎えるが、ワンタッチで放ったシュートは枠を捉えきれない。
異国の地でホームゲームを戦うウクライナは、支配率では上回るも同点弾が遠い。
後半に入ると、51分に守護神ノルトフェルトから、ロングパスを受けたヨケレスが速攻を仕留め、またもゴール。リードを２点に広げる。
勢いに乗るアーセナルFWはさらに73分、PKを獲得。自らきっちり決め、大舞台でなんとハットトリックを達成する。
ウクライナはその後、90分に代表デビュー戦のポノマレンコが１点を返すが、反撃はそこまで。
頼れるエースが圧倒的な活躍を見せたスウェーデンが３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。一方、ウクライナは20年ぶりのW杯出場を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈！鮮烈！アーセナルFWのゴール！
開始６分、アウェー扱いのスウェーデンがいきなり先制。10番のニグレンが送った低く鋭いクロスに、アーセナルでプレーするヨケレスがダイレクトで合わせた。
異国の地でホームゲームを戦うウクライナは、支配率では上回るも同点弾が遠い。
後半に入ると、51分に守護神ノルトフェルトから、ロングパスを受けたヨケレスが速攻を仕留め、またもゴール。リードを２点に広げる。
勢いに乗るアーセナルFWはさらに73分、PKを獲得。自らきっちり決め、大舞台でなんとハットトリックを達成する。
ウクライナはその後、90分に代表デビュー戦のポノマレンコが１点を返すが、反撃はそこまで。
頼れるエースが圧倒的な活躍を見せたスウェーデンが３−１で快勝し、２大会ぶりのW杯出場に王手をかけた。31日に行なわれる決勝では、アルバニアに２−１で逆転勝利したポーランドと相まみえる。一方、ウクライナは20年ぶりのW杯出場を逃した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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