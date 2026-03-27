なにわ男子「めざましテレビ」新コーナースタート 話題のスポットで魅力発見【なにわ男子のそれええやん！】
【モデルプレス＝2026/03/27】フジテレビ朝の情報番組『めざましテレビ』が、3月30日より放送枠をあさ9時まで拡大。なにわ男子の新コーナーがスタートする。
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1日の始まりとなる朝の大切な時間を“明るく爽やかに視聴者の皆さんと一緒に過ごしたい”というコンセプトで、ニュース、エンタメ、スポーツはもちろん、社会現象からトレンドまで、幅広い情報を届ける朝の情報番組『めざましテレビ』が、この春33年目に突入し、さらにパワーアップ。3月30日から、番組史上初めて9時まで枠を拡大する。
7時台は毎週金曜日に放送しているなにわ男子の企画がリニューアルし「なにわ男子のそれええやん！」がスタートするほか、ガチャピン・ムックの視聴者参加型コーナー「ガチャピン・ムック ねぇねぇきいて」も登場。枠を46分拡大する8時台は番組の持ち味であるエンタメ情報を最大のボリュームで送る新コーナー「エンタMAX」が誕生。さらに伊藤利尋アナウンサーのニュース解説コーナー「NEWSカイトウ」を、6時台の内容よりパワーアップして届ける。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。AKB48の最新シングルでセンターを務める伊藤百花もメンバー入り。またエンタメキャスターには、4月で入社2年目となる石渡花菜アナウンサーが加入する。
番組を通して常に情報をアップデートしながら、ニュース・スポーツの最新情報も速報。「めざましテレビ全部見せ」を含め4時間5分の生放送となる。新コンテンツが盛りだくさんの“進化を続ける『めざましテレビ』”に注目だ。
2020年より「なにわ男子のなんでやねん！」「なにわ男子のどっち派！？」と、本番組の金曜企画コーナーを盛り上げてきたなにわ男子。2022年には「サチアレ」で番組テーマソングを担当し、「なにわ祭り」ではメンバー全員が番組全編に登場して話題に。また、2026年2月には、グループのデビュー5周年イヤーで再びメンバー全員が『めざましテレビ』に登場するなど、番組との縁は深い。
そして満を持して、今春、なにわ男子のコーナーがリニューアル。開始から6年たち、新コーナー「なにわ男子のそれええやん！」では、若者に人気の飲食店やイベント、今勢いのある企業、ユニークな授業を行う学校など、大人になったメンバーが話題のスポットを訪れ、その魅力＝「ええやん！」を探す。注目は、各放送でメンバーが見つけた「ええやん！」がポイントとして積み上がり、一定数に達すると“何かいいこと”が起こるという仕掛け。メンバーと一緒に「ええやん！」を探しながら、その瞬間を見届けてほしい。（modelpress編集部）
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◆「めざましテレビ」枠拡大でパワーアップ
1日の始まりとなる朝の大切な時間を“明るく爽やかに視聴者の皆さんと一緒に過ごしたい”というコンセプトで、ニュース、エンタメ、スポーツはもちろん、社会現象からトレンドまで、幅広い情報を届ける朝の情報番組『めざましテレビ』が、この春33年目に突入し、さらにパワーアップ。3月30日から、番組史上初めて9時まで枠を拡大する。
トレンド情報コーナー「イマドキ」には8人のニューフェイスが登場。AKB48の最新シングルでセンターを務める伊藤百花もメンバー入り。またエンタメキャスターには、4月で入社2年目となる石渡花菜アナウンサーが加入する。
番組を通して常に情報をアップデートしながら、ニュース・スポーツの最新情報も速報。「めざましテレビ全部見せ」を含め4時間5分の生放送となる。新コンテンツが盛りだくさんの“進化を続ける『めざましテレビ』”に注目だ。
◆なにわ男子、新コーナースタート
2020年より「なにわ男子のなんでやねん！」「なにわ男子のどっち派！？」と、本番組の金曜企画コーナーを盛り上げてきたなにわ男子。2022年には「サチアレ」で番組テーマソングを担当し、「なにわ祭り」ではメンバー全員が番組全編に登場して話題に。また、2026年2月には、グループのデビュー5周年イヤーで再びメンバー全員が『めざましテレビ』に登場するなど、番組との縁は深い。
そして満を持して、今春、なにわ男子のコーナーがリニューアル。開始から6年たち、新コーナー「なにわ男子のそれええやん！」では、若者に人気の飲食店やイベント、今勢いのある企業、ユニークな授業を行う学校など、大人になったメンバーが話題のスポットを訪れ、その魅力＝「ええやん！」を探す。注目は、各放送でメンバーが見つけた「ええやん！」がポイントとして積み上がり、一定数に達すると“何かいいこと”が起こるという仕掛け。メンバーと一緒に「ええやん！」を探しながら、その瞬間を見届けてほしい。（modelpress編集部）
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