◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)

開幕戦で戦うロッテのサブロー監督と西武の西口文也監督が26日、前日会見に臨みました。

サブロー監督は「昨年最下位のチームらしく開き直ってファンの皆様がびっくりするようなゲームができたら」と意気込むと、西口監督は「昨年（西武は）5位だったので（笑）」と、自虐コメントで返し、「昨年は守り勝つ野球でしたけど、今年はなんとか打ち勝つ野球、1点でも多くとってそういう試合を増やせるようにやっていきたい」と語りました。

相手チームの印象についてサブロー監督は「ライオンズさんは新戦力がやたら多くて、打線もうちよりは打ちますね、去年はね。胸を借りて勝ちたいと思います」とコメントしました。警戒する選手については「滝澤（夏央）選手ですかね。僕大好きなんですよあのプレースタイルが」と話し記者の笑いを誘うと西口監督も笑顔。「あの選手を塁に出してしまうと、うちの守備も慌てたりする状況になり得るとおもうのでなるべくのせないように」と語りました。

一方西口監督は警戒する選手に「やっぱり西川史礁選手です。常に全力でスイングかけてきますし、和歌山の後輩でもあるので。応援はしてるんですけど、『打つなよ』っていう気持ちでずっと見守ってます」とコメントしました。