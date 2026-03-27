高嶋ちさ子、37年ぶりに鉄道に乗る！本日開業の「TOKYO DREAM PARK」へ

3月27日（金）の『ザワつく！金曜日』では、高嶋ちさ子がゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）に乗り込み、いま話題の最新スポットに向かう。

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今回放送される企画は、ちさ子が司会進行役の高橋茂雄（サバンナ）とともに、ゆりかもめに乗ってお出かけする「高嶋ちさ子の初めてのゆりかもめ」。高橋によると、目的地はちさ子に関係のある場所だという。

車の運転が大好きなちさ子が鉄道に乗るのは、なんと37年ぶりとのこと。もちろんゆりかもめに乗車するのも初めてで、「ドキドキしてきたな…」と言いながら新橋駅から乗り込む。

車内では高橋と横に並んで座り、「こういう座り方は久々だよ！」と大興奮。電車通学していたころの思い出がよみがえってきたらしく、小学生時代のエピソードを明かす。毎朝顔を合わせて仲良くなった駅員にちさ子はかわいいいたずらを仕掛けたそうだが、その結果、衝撃の事態が…。

また、レインボーブリッジに差しかかると、ちさ子が大ヒット映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）に出演していることが話題に。その後、2本の大河ドラマからオファーが舞い込んだことを告白する。

しかし、演技の仕事は断ってきたという。ちさ子がドラマや映画に出演しない理由とは？

そして、お台場エリアを通過するところで車窓から見えたのは「東京湾岸警察署」。

2024年末、ちさ子は“湾岸署の田中”を名乗る特殊詐欺犯からの電話にまんまとだまされかけたことを明かしたが、その忌まわしい記憶が呼び起こされ、思わず吠える場面も!?

◆いざTOKYO DREAM PARKへ！

「東京ビッグサイト駅」で、ゆりかもめを降りた2人。

まもなく到着したのは、3月27日（金）開業の複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」だ。

ちさ子がオープニングアンバサダーを務めている同施設のオープンに際して、有明エリア一帯では、3月27日（金）から5月10日（日）までビッグイベント「TOKYO DREAM PARK 開業記念有明春祭り 〜夢中がいっぱい〜」を開催中。

2人は『ザワつく！金曜日』とのコラボキッチンカーが提供する絶品スイーツのひとつを味わい、そのおいしさにすっかり夢中に！

実は、そのスイーツはちさ子にとって因縁深いものなのだが、いったいどんな品なのか？

◆過去最高額スイーツ出現！

番組では、値段当てクイズに挑む大好評企画「どんどん高くなる選手権」も開催。

今回は「みんな大好きいちごスペシャル」と銘打ち、春にピッタリないちご＆いちごスイーツ計3品を全国から厳選。その価格を当てるクイズに長嶋一茂、石原良純、ちさ子の“ザワつくトリオ”が挑む。

いちごが大好きなちさ子は、スイーツを味わいたい一心で「今日これ、お土産にくれたら何でも言うこと聞くのになあ…」と聞こえよがしにつぶやくが、一茂＆良純の反応は？