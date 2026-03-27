ウェンブリー全勝の鎌田大地、欧州カップ戦でも光る無類の勝負強さ「自分の特徴を聞かれてもうまく答えられないけど…」

ウェンブリー全勝の鎌田大地、欧州カップ戦でも光る無類の勝負強さ「自分の特徴を聞かれてもうまく答えられないけど…」