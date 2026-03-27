開催：2026.3.27

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 4 - 10 [ナショナルズ]

MLBの試合が27日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。

カブスの先発投手はマット・ボイド、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

2回表、5番 ジョセフ・ウィーマー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 CHC 0-1 WSH

3回裏、1番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-1 WSH、4番 ピート・クルーアームストロング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 2-1 WSH

4回表、4番 デーレン・リレ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CHC 2-2 WSH、6番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CHC 2-4 WSH、7番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 CHC 2-5 WSH、9番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CHC 2-7 WSH

4回裏、8番 ダンスビー・スワンソン 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 3-7 WSH

6回表、ピッチャー ベン・ブラウンがワイルドピッチでナショナルズ得点 CHC 3-8 WSH

7回裏、4番 ピート・クルーアームストロング 4球目をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでカブス得点 CHC 4-8 WSH

9回表、3番 ブレイディ・ハウス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 CHC 4-10 WSH

試合は4対10でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのブラッド・ロードで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はカブスのマット・ボイドで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-27 06:26:09 更新